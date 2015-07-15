Аспекты этой недели

В середине этой недели складывается ряд сложных планетараных аспектов между Марсом, Меркурием и Плутоном.Чего же нам ожидать? Это время обострения проблем и конфликтов, и возможного непредвиденного поворота событий. Переговоры могут иметь негативный результат или договорённости не смогут осуществиться по объективным причинам, которые сейчас не учтены. В эти дни лучше стоит избегать мест большого скопления народа и общения со вспыльчивыми людьми, чтобы не стать жертвой чьей-то грубости и насильственных действий. Намеченные на это время планы, возможно, сорвутся или их придётся пересматривать. В дела могут вмешиваются негативные обстоятельства, политические и экономические силы и влияние других людей. Я желаю всем терпения и используйте планетарные влияния себе во благо!)