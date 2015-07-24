Ретроградная Венера

25 июля планета Венера вступает в свою ретроградную фазу, то есть она будет находиться в обратном движении. В этом состоянии Венера пробудет до 06 сентября. Что же нам стоит ждать от ретро-Венеры? Венера - планета, которая отвечает за красоту, отношения с противоположным полом, партнерство, эстетику, область чувств. Итак, в этот период НЕ рекомендуется: вступать в брак, начинать новые романтические отношения, менять имидж, начинать цикл косметических процедур, покупать дорогие украшения, предметы роскоши, мебель, произведения искусства, менять дизайн интерьера. Что полезно делать при ретроградной Венере? Производить внутреннюю переоценку ценностей, отношений, восстанавливать прошлые романтические отношения, исправлять ошибки в них, возвращаться к уже начатым проектам по красоте, дизайну, внешности. Всем удачи!)