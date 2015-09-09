Затмение 13 сентября

13 сентября нас ждет Солнечное Затмение, и вся эта неделя пройдет под знаком грядущего Затмения. Этот период жизни будет посвящен расставанию со старыми, отжившими и ненужными делами в нашей жизни, окончанию важных проектов. Солнечное затмение 13 сентября сделает акцент на обязанностях, как перед собой, так и в любом типе отношений, о необходимости соблюдать правила в обществе, бизнесе, браке для того, чтобы наша жизнь и наши отношения могли нормально функционировать в долгосрочной перспективе. А также о необходимости здорового и умеренного образа жизни. В это время важно навести порядок и ясность в своей жизни, чтобы сделать её более организованной и здоровой как в физическом смысле, так и в духовном. Чтобы легче пережить это время, во второй половине недели лучше не проводить важных встреч и переговоров, не делать крупных покупок. Поменьше говорить и, тем более, обещать что-либо. Не реагировать на провокации, избегать общения с малознакомыми людьми. Следует быть внимательными к своему здоровью, не перегружаться, следить за своим иммунитетом.