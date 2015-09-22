Коридор затмений

Сентябрь и начало октября этого года - довольно сложное и напряженное время. 13 сентября произошло Солнечное затмение, а 28 сентября нас ожидает Лунное затмение, а время между этими днями - коридор затмений. Считается, что Лунное затмение оказывает большее влияние на человеческую психику, а Солнечное – на физическое состояние. Символическое состояние отдельного человека в это время можно оценить, как «подвешенное». Каждый из нас может получить от Судьбы то, что заслуживает. В период коридора затмений рекомендуется воздержаться от серьезных поступков и решений: заключения важных договоров, крупных финансовых операций. Прежде чем, что- либо предпринимать в этот период, постарайтесь все тщательно взвесить и обдумать, насколько именно сейчас вам это надо. Если вы решили с кем-то расстаться в этот период, то отношения потом возобновить будет сложно. Обращайте внимание на знаки судьбы. Рекомендовано здоровое питание, так как повышен риск отравлений. Сейчас отличное время для того, чтобы бросить курить и избавиться от вредных привычек. Всем удачи!)