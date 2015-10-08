Венера в Деве

Сегодня транзитная Венера вошла в Знак Девы и пробудет здесь до 08 ноября. В это время люди становятся менее эмоциональным и относятся ко всему более прагматично, осторожно, требовательно. Формальные знаки внимания или невнимания, намного важнее, чем в другое время и вашим партнёрам необходимо практическое подтверждение вашей надёжности, а не слова о любви. Если вам нужно заинтересовать человека, следует проявлять сдержанную настойчивость, но не торопить событий. Всем удачи!)