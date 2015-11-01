Астропрогноз на понедельник 02 ноября

На период времени до 18.48 часов по Москве не планируйте важных дел, встреч, переговоров. Интересный, но неоднозначный день. Настроение будет очень неустойчивым и сильно колебаться - от эйфории до грусти. Сегодня отличный день для обучения и самосовершенствования. Аварийный фон повышен - будьте осторожны на дорогах и за рулем. И постарайтесь не выяснять отношений, окружающие люди могут вести себя слишком резко и не сдержанно. Бизнес: занимайтесь повышением квалификации. Всем хорошего дня!)