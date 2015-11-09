Астропрогноз на вторник 10 ноября

Вторник 10 ноября.

Отличный день, запланируйте на сегодня больше дел и активно принимайтесь реализовывать их. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и обратите внимание на подсказки интуиции. В этот день к вам в голову могут прийти новые оригинальные идеи, запоминайте их. А благоприятный аспект между Меркурием и Плутоном благоприятствует обмену идеями и располагает к доверительным беседам. Бизнес: займитесь благотворительностью. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)