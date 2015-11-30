Астропрогноз на вторник 01 декабря

Интересный день, сегодня усиливаются творческие силы и интуиция. Обращайте внимание на знаки судьбы. Проведите этот день активно и деятельно. Найдите время для занятий любимым делом. А к привычным, повседневным делам подойдите творчески: попробуйте их сделать в новом для вас ключе. Проявите свои лучшие качества характера - будьте честны и справедливы. Бизнес: проводите презентации и рекламные мероприятия. Всем хорошего дня!)