Меркурий в Козероге

Транзитный Меркурий перешел в Знак Козерога и пробудет здесь до 02 января. Этот транзит Меркурия возвратит нас в более приземлённое русло – от общих идей к их практическому решению, к вопросам работы и долгосрочным задачам. Это период подходит для определения планов и стратегии для достижения целей, оно может поставить перед необходимостью задуматься о возможностях карьерного роста. В общении с людьми понадобится больше конкретных фактов и четкости. Преимущество получат те, кто излагают информацию или выдвигают предложения кратко и по сути. Пренебрежение обязанностями и рабочим распорядком может вызвать серьёзные осложнения на работе. Это время благоприятствует повышению квалификации. Используйте планетарные влияния себе во благо и всем удачи!))