Ретроградный Меркурий

Меркурий вступил в ретроградное движение 05 января и пробудет до 25 января. Таким образом, в период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению. Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей. Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме. Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта, задержки рейсов. Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, начала новых важных дел. Что же стоит делать в этот период? Анализируйте старые дела, продумывайте, но не начинайте новые проекты. Наведите порядок в делах и документах. Встречайтесь со старыми друзьями и знакомыми.Всем удачи!)