Венера в Водолее

Планета Венера недавно перешла в Знак Водолея и пробудет здесь до 13 марта. Что же нам ожидать от этого периода времени? Во время прохождения Венеры через знак Водолея люди становятся более дружелюбными,отзывчивыми, дипломатичными, легко идут на контакт, заводят знакомства. Интерес может возникнуть в процессе интеллектуального общения с неординарным человеком, нередко наделённым какими-либо необычными способностями или имеющим необычную профессию. Нередко на этом транзите возникает «любовь с первого взгляда» или могут «открыться глаза» и человек, который был всё время рядом и не рассматривался иначе как друг, вызовет иные, не дружеские, а более глубокие чувства. Чувства в это время обычно интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь. Ради новых ощущений люди готовы на любые авантюры. Очень хорошее время для творческих людей. Негативные аспекты дают крайнюю эмоциональную неустойчивость. Из-за резкой смены настроения страдает сам человек и его окружение. Нередко на этом транзите вспыхивает «странная»любовь, больше похожая на безумие. Человек может осознавать губительность своей страсти, но поделать с собой ничего не может, ведёт себя неразумно, совершает такие неадекватные поступки, что пугает даже того, на кого направлена эта любовь. Используйте планетарные влияния себе во благо!))