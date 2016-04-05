Венера в Овне

Транзитная Венера перешла в Знак Овна и пробудет здесь до 01 мая. Во время прохождения Венеры по знаку Овна чувства обостряются, люди становятся внешне более эмоциональными, чувствительными, острее реагируют на шутки или колкости в свой адрес, особенно если это касается их внешнего вида. То, что в другое время просто не замечается или игнорируется, сейчас может вызвать бурную реакцию неприятия. Появляется нетерпимость к фамильярности, которая воспринимается как неуважение. Отношения, возникающие в этот период, обычно яркие, запоминающееся, но, увы, быстро проходящие, буквально сгорающие. Люди в это время сильно нуждаются в признании их мужских или женских достоинств. Даже дежурный комплимент они готовы принять за скрытое признание в любви. Деньги в это время тратятся импульсивно и часто не на то, что необходимо, а на то, что понравилось в данный момент. Негативные аспекты могут проявляться в виде чрезмерной эмоциональной чувствительности, агрессивных проявлений, приступов ревности, навязчивого ухаживания. Люди могут требовать повышенного внимания к себе, хотя сами склонны заниматься только собственной персоной и их интересуют только собственные чувства. Они могут резко реагировать на, как им часто кажется, неуважительное или пренебрежительное отношение к ним. Скандалы и выяснения отношений в это время – обычная вещь. Нередки истерики, чувства напоказ, демонстративные обиды. Неразумная трата денег может грозить убытками. Используйте планетарные влияния себе во благо и всем удачи!