Астропрогноз на среду 13 апреля

Энергетически неспокойный день, возможно сильное колебание настроения. Постарайтесь не расстраиваться по пустякам и проверять новую, поступающую к вам информацию. Сложный аспект между Венерой и Луной будет способствовать лени, склонности к расточительству и излишней эмоциональности, которая может мешать делам. Не злоупотребляйте алкоголем и будьте осторожны с дозировкой лекарств. Бизнес: воздержитесь от важных финансовых сделок и подписания документов. Всем хорошего дня!)