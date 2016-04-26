Ретроградный Меркурий

Меркурий вступает в ретроградное движение 28 апреля и пробудет до 22 мая.

Меркурий сейчас находится в Тельце, Меркурий в этом Знаке будет настраивать нас на деловой лад, мы будем учиться зарабатывать и разумно тратить, решать накопившиеся финансовые вопросы. В период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению. Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей. Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме. Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта, задержки рейсов. Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, создания нового бизнеса, регистрации брака, начала новых важных дел. Что же стоит делать в этот период? Анализируйте старые дела, продумывайте, но не начинайте новые проекты. Наведите порядок в делах и документах. Встречайтесь со старыми друзьями и знакомыми. Всем удачи и используйте планетарные влияния себе во благо!)