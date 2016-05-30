Венера в Близнецах

Венера перешла в Знак Зодиака Близнецы и пробудет в этом Знаке вплоть до 18 июня. Что нам ждать от этого транзита? В это время все легче знакомятся и общаются. Более глубокий интерес к человеку может возникнуть в процессе разговора, именно благодаря общению часто проявляется интерес другого рода. В приятном собеседнике можно увидеть вдруг очаровательную женщину или привлекательного мужчину, с которым хотелось бы познакомиться поближе. Венера в Близнецах настраивает на лёгкую волну, подталкивает к новым ощущениям и непродолжительным контактам. В это время люди более склонны к лёгкому, ни к чему не обязывающему флирту, нежели к серьёзным отношениям, хотя все атрибуты ухаживания могут присутствовать. В этот период обычно устанавливаются хорошие отношения с близкими родственниками, можно получить от них поддержку. Легкомысленное знакомство и излишняя доверчивость часто приводят к материальным убыткам – можно стать жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Вообще не стоить верить ни словам, ни клятвам, которые даются в это время. С деньгами следует быть осторожным, так как они в этот период имеют обыкновение бесследно исчезать. Бездумные спонтанные траты могут основательно перетрясти денежные запасы. Не стоит давать деньги в долг даже под расписку. Расписку можно потерять, да и должник вряд ли сможет отдать долг даже при большом желании. Используйте планетарные влияния себе во благо и всем удачи!)