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Венера в Близнецах

30.05.2016 20:02 1 569 просмотров
Венера перешла в Знак Зодиака Близнецы и пробудет в этом Знаке вплоть до 18 июня. Что нам ждать от этого транзита? В это время все легче знакомятся и общаются. Более глубокий интерес к человеку может возникнуть в процессе разговора, именно благодаря общению часто проявляется интерес другого рода. В приятном собеседнике можно увидеть вдруг очаровательную женщину или привлекательного мужчину, с которым хотелось бы познакомиться поближе. Венера в Близнецах настраивает на лёгкую волну, подталкивает к новым ощущениям и непродолжительным контактам. В это время люди более склонны к лёгкому, ни к чему не обязывающему флирту, нежели к серьёзным отношениям, хотя все атрибуты ухаживания могут присутствовать. В этот период обычно устанавливаются хорошие отношения с близкими родственниками, можно получить от них поддержку. Легкомысленное знакомство и излишняя доверчивость часто приводят к материальным убыткам – можно стать жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Вообще не стоить верить ни словам, ни клятвам, которые даются в это время. С деньгами следует быть осторожным, так как они в этот период имеют обыкновение бесследно исчезать. Бездумные спонтанные траты могут основательно перетрясти денежные запасы. Не стоит давать деньги в долг даже под расписку. Расписку можно потерять, да и должник вряд ли сможет отдать долг даже при большом желании. Используйте планетарные влияния себе во благо и всем удачи!)

Комментарии 1

Juliet  (Vaialinn)
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с учётом установившегося большого квадрата близнецовской венере сейчас достанется очень : тут и иллюзии в отношении знакомств и отношений, и бездумные ненужные покупки (например, связанные с косметикой, модой, крупными предметами и вещами, информацией), эгоизм, разные излишества.
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