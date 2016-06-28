Астропрогноз на 29 июня

Среда 29 июня.

На период времени с 10 часов 46 минут и до 13 часов по Москве не планируйте важных дел, встреч, переговоров. Интересный день, прислушайтесь к своей интуиции и обратите внимание на знаки судьбы. Великолепный аспект между Ураном и Луной может преподнести неожиданный поворот в делах, которые до этого тормозились, усилит нашу креативность, и поможет генерировать новые идеи. Возможно появление новых проектов и предложений, а также обновление в деловой и в личной жизни. Бизнес: займитесь составлением бизнес-плана. Всем хорошего дня!)