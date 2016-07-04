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Венера в Раке

04.07.2016 23:01 1 616 просмотров
Планета Венера вошла в Знак Рака и будет находиться здесь вплоть до 12 июля. Венера, проходящая по знаку Рака, приносит потребность в любви и понимании, желание иметь семью. Люди становятся более сентиментальными и романтичными. Они или делятся своими чувствами с близкими людьми или, наоборот, замыкаются в себе, чтобы наедине помечтать о любви. Они становятся очень чувствительными, их глубоко задевает, если кто-то, с кем они поделились остались равнодушными к их чувствам или если любимый человек не оказывает того внимания, которое от него ждут. В это время люди предпочитают жить мечтами и то, чего им не хватает в отношениях, просто придумывают. Но при этом они становятся очень чувствительными к любым изменениям настроения партнёра, стараются вызвать его на откровенность. Желание любить и быть любимым затмевает всё, даже разум. У семейных людей в эти дни появляются особые чувства к семье и родителям, им хочется сделать что-то приятное любимым людям. В кругу семьи устраиваются посиделки с задушевными разговорами, воспоминаниями о детстве, члены семьи дарят друг другу подарки и оказывают другие знаки внимания. Хорошо принимать гостей, так как люди в это время настроены доброжелательно и искренни с теми, кому доверяют. Негативные аспекты этого транзита могут дать плохое настроение, которое чаще всего срывается на членах семьи. Человеку кажется, что его все бросили, забыли, стараются задеть или обидеть. Если этого нет, то можно и придумать, лишь бы было над чем пострадать. Могут выйти на поверхность старые обиды, даже те, которые, казалось бы, давно уже забыты. Человек может вызывать близких на скандал с подсознательной целью, чтобы на него обратили внимание, пожалели. Возможны капризы, истерики или хандра, беспричинные слёзы, горькие воспоминания, чувство безысходности. Человеку хочется, чтобы окружающие доказали ему свою любовь, хотя даже если они это делают, их доводы его не устраивают. Используйте планетарные влияния себе на пользу и удачи всем!)

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