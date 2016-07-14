Меркурий во Льве

Меркурий перешел в Знак Зодиака Лев и пробудет здесь до 30 июля.В это время активизируется общение. Люди с большим интересом воспринимают информацию, с ещё большим передают её другим. Важные или захватывающие новости дают возможность оказаться в центре внимания, что для людей в эти дни немаловажно. Споры, которые могут возникать в эти дни по разным внешним причинам, имеют в своей основе желание настоять на своём, показать свой уровень знаний и эрудиции, каким-либо способом выделиться из толпы. В эти дни в полной мере проявляется стремление людей высказать свою точку зрения, поэтому они охотней откликаются на публикации в газетах и других источниках массовой информации, тон их посланий обычно покровительственно-назидательный, человек, часто сам того не замечая, ставит себя в пример остальным. Больше появляется хвалебных статей и публикаций, которые призваны поразить воображение читателей. Поездки в это время в большей степени связаны с отдыхом или развлечениями. Это хорошее время для людей творческих, для тех, чья деятельность связана со словом. Речь становится яркой, возбуждающей, хотя и несколько высокопарной, что хорошо для рекламы, общественных или политических акций. Люди с удовольствием в эти дни играют в интеллектуальные игры, участвуют в розыгрыше, так как при этом им предоставляется случай блеснуть своими познаниями. Но вот переубедить их в чём-то становится трудно. Негативные аспекты могут порождать высокомерность, излишнее самомнение при оценке уровня своих знаний, упрямство, категорическое нежелание признавать свою неправоту и ошибки. Появляется стремление навязать своё мнение, решать вопросы путём авторитаризма. Всем удачи и используйте планетарные влияния себе во благо!)