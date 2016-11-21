Меркурий в Стрельце

Меркурий вошел в Знак Зодиака Стрелец и проходит здесь до 03 декабря. Что же интересного нам принесет этот транзит? Людей в это время отличает свобода общения. Зажатость, стеснительность, неуверенность куда-то уходят, а появляются безудержность и непосредственность. Люди не очень утруждают себя условностями, они говорят то, что приходит им в голову, чем могут поставить других в неловкое положение, хотя сами они этой неловкости не испытывают. Поймав тему, люди могут говорить без конца, не замечая времени. Каждый из собеседников стремится высказаться, нередко говорит то, что другие уже знают, но это не смущает говорящего, он всё равно договорит до конца, остановить его практически невозможно. Но это особенно не огорчает слушателей, которые нередко слушают его, просто ожидая своей очереди высказаться. В это время очень легко даются обещания, строятся грандиозные планы, много говорят, шумят, хотя могут довольно быстро благополучно забыть о предмете разговора. В эти дни людям свойственно чересчур оптимистичное мышление, они сами строят воздушные замки и склонны верить в чужие. Это следует учитывать тогда, когда звучит реклама или весьма убедительные продавцы предлагают купить свои товары. Люди становятся очень податливыми, они надеются, что хоть раз в жизни им должно повезти, вот он, настал тот час. Также это время интересных встреч и знакомств. Если появляется шанс, люди не упускают возможности пообщаться со знающим, авторитетным или известным человеком. Особенно охотно знакомятся с иностранцами. Деловым людям следует использовать этот транзит, как дополнительный фактор в вопросах заключения контрактов с иностранными фирмами. Также в это время появляются мысли о работе или учёбе за границей или просто о поездке с познавательной целью или на отдых. Хорошее время для решения вопросов, связанных с высшей школой. Негативные аспекты приносят поверхностность, разбросанность, завышенное мнение о своих знаниях и возможностях, стремление выставить себя умнее, чем есть на самом деле. Возможны проявления лицемерия, попытки поучать всех подряд, морализировать. Всем удачи и используйте планетарные влияния себе во благо!)