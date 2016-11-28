Венера в Козероге

Венера вошла в Знак Зодиака Козерог и пробудет здесь до 09 декабря. Вместо иллюзий и идеализма приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок и осмотрительность. Бурных проявлений любви и страстных признаний в эти дни вряд ли можно дождаться – чувства, желания и инстинкты находятся под строгим контролем разума. Это время закрепления отношений, это же касается и делового сотрудничества. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений, удачу в бизнесе, особенно связанного с венерианской спецификой. Негативные аспекты обычно дают охлаждение в отношениях. Всегда найдётся причина быть недовольным супругом, деловым партнёром. Поссорившись в это время, очень трудно примириться, так как люди становятся несговорчивыми, каждый гнёт свою линию, считает себя правым или обиженным и боится, что если он уступит партнёру без боя, он потеряет свои позиции и упадёт в глазах оппонента. Главные способы защиты в это время – это отстранённость, замкнутость, холодность, неприступность или, наоборот, резкость, циничные высказывания. Женщины могут использовать своё обаяние для достижения своих меркантильных или карьерных целей. Всем удачи и используйте планетарные влияния себе во благо!)