Марс в Овне

Транзитный Марс перешел в Знак Овна и останется здесь до 11 марта. Что же нам ждать от этого транзита Марса? В это время люди становятся более энергичными, решительными и деятельными. В них пробуждается дух борьбы и соперничества, поэтому их легко можно вдохновить на ратные дела. На первый план выходят истинные мужские ценности. По большому счёту людьми в это время правят инстинкты – такие, как инстинкт выживания и продолжение рода. Для того чтобы выжить, надо завоевать своё место под солнцем и доказать своё право на него, добыть себе пропитание, выйти победителем из любой схватки с противником, который подстерегает буквально за каждым кустом, и защитить завоёванное. В это время по настоящему ценится то, что завоёвано, что досталось путём борьбы. Подвиг – ключевое слово этого периода. Он может быть трудовым или военным, но люди в это время в любое дело вкладывают все свои физические и душевные силы, ратуют за справедливость, понятие о которой у каждого своё. Люди используют любую возможность, чтобы продемонстрировать свою силу и умение, поэтому они охотно участвуют в разных соревнованиях, спортивных состязаниях, конкурсах, смело включаются в дела, за которые в другое время не стали браться. Они нацелены на результат и стремятся получить его как можно быстрее. Следует учитывать, что Марс в Овне не склонен сдерживать свои порывы, поэтому даже при положительной аспектации чувствуется напряжённость, готовая взорваться в любой момент. Люди в это время становятся более запальчивыми, нетерпеливыми, самолюбивыми, они больше двигаются, громче говорят, что-то постоянно делают, к чему-то стремятся. Необходимость ожидания приводит их в неистовство. Вообще энергия в это время ищет выхода и если не находит его, это может выливаться в потасовки, выяснения отношений, драки. Негативные аспекты вызывают ещё более бурные реакции. Люди становятся агрессивнее, заносчивее, нетерпимее, запальчивее, они готовы в любую минуту дать отпор видимому и невидимому врагу. В это время бурным цветом расцветают грубость и хамство, увеличивается количество бытовых правонарушений. В это время и в случае положительных, и особенно в случае негативных аспектов следует избегать поспешных выводов и решений. Всем удачи и использует планетараные влияния себе во благо!)