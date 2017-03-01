Ретроградная Венера

04 марта Венера вступает в свою ретроградную фазу, то есть эта планета будет находиться в обратном движении. В этом состоянии Венера пробудет до 15 апреля. Что же нам стоит ждать от ретро-Венеры? Венера - планета, которая отвечает за красоту, отношения с противоположным полом, партнерство, эстетику, область чувств. Итак, в этот период НЕ рекомендуется: вступать в брак, начинать новые романтические отношения, менять имидж, начинать цикл косметических процедур, покупать дорогие украшения, предметы роскоши, мебель, произведения искусства, менять дизайн интерьера. В бизнесе не стоит: покупать недвижимость, регистрировать фирмы, проводить шоу-мероприятия. Что полезно делать при ретроградной Венере? Производить внутреннюю переоценку ценностей, отношений, восстанавливать прошлые романтические отношения, исправлять ошибки в них, возвращаться к уже начатым проектам по красоте, дизайну, внешности. Всем удачи!)