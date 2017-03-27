Меркурий в Тельце

Транзитный Меркурий вошел в Знак Тельца и пробудет в этом Знаке до 20 апреля. Что же нам ждать от этого транзита Меркурия? Всё факты в это время принимаются осторожно, люди склонны скорее не поверить, чем принять что-либо на веру. Если их будут уверять в том, что говорят чистую правду, они всё равно будут настороже и до конца не поверят. Поэтому очень трудно в этот период проталкивать новые идеи и внедрять новшества. Люди в это время предпочитают работать по старинке. Если их в приказном порядке заставляют изменить привычный ритм работы, добавить в процесс новые элементы или подменить работника с отличным от их привычного круга обязанностей, они начинают нервничать, путаться. При этом их нельзя подгонять и раздражаться, от этого они вообще перестают соображать. Если дело застопорилось, их надо просто оставить в покое, чтобы они могли наедине самостоятельно разобраться во всём. Работники в это время становятся более медлительными, но и более внимательными и терпеливыми, благодаря чему делают меньше ошибок. Это хороший период для расчётов, составления отчётов и другой мелкой и нудной умственной работы. Есть ещё один несомненный плюс этого периода: люди не склонны конфликтовать. Если они чувствуют, что обстановка напрягается, они отступают, но это не означает, что они в этот момент соглашаются с оппонентом или ситуацией. Телец – один из самых упёртых знаков, поэтому во время прохождения Меркурием знака Тельца не стоит пытаться кого-то переубеждать, в какой-то мере все становятся упрямыми и несговорчивыми. Если предлагать им что-либо слишком горячо и напористо, а тем более давить на них или пылко соблазнять чем-либо, они пугаются и отказываются, даже не дослушав предложение до конца. А уж если последовал отказ, то согласия достичь будет практически невозможно. Также люди в это время не склонны делиться сокровенным, предпочитая держать свои мысли и выводы при себе.

Негативные аспекты проявляются в том, что люди становятся упрямыми, недоверчивыми, нередко обидчивыми, часто им трудно выразить свои мысли. Новое вызывает в них неприятие. С одной стороны, люди в это время становятся несговорчивыми и подозрительными, с другой – они могут соблазниться взяткой и выдать секретные сведения. Всем удачи!)