Марс в Раке

Марс вошел в Знак Рака и пробудет в этом Знаке до 20 июля. Что же нам ждать от этого транзита Марса? Марс, проходя по Знаку Рака делает акцент в первую очередь на делах дома.



Люди в это время занимаются собственной семьёй, домашними проблемами и всю энергию отдают им. Кто-то затевает строительство или ремонт, кто-то обустраивает садовый участок, кто-то затевает генеральную уборку или перестановку в доме, кто-то отдаёт долг семейным узам, помогает родителям. Работодателям в это время чаще приходится сталкиваться с тем, что работники просят отгулы или дополнительный отпуск, мотивируя это необходимостью решить свои домашние проблемы.



Марс в Раке действует, исходя из внутренних импульсов, поступками людей в это время больше руководит подсознание, чем разум. Поэтому, прежде чем сделать что-то в этот период, люди предпочитают присмотреться, взвесить все, послушать свой внутренний голос и скорее не сделать, чем сделать. В лучшем случае отправить кого-то другого, сославшись на занятость, а самому наблюдать со стороны или ждать результата в другом месте.



Эту особенность следует учитывать тем, кто надеется на быструю ответную реакцию. В это время людей сложнее расшевелить, вдохновить на подвиги или соблазнить громкой рекламой. Полю битвы они предпочтут родной диван или укромное место, надёжно укрывающее от бурь и невзгод, подвигам – тихий сытный вечер в кругу семьи.



На рекламу они среагируют только в том случае, если им пообещают большие скидки или будут раздавать что-то бесплатно. Ко всему новому и неизвестному в это время люди относятся насторожённо и не принимают ничего на веру.



Негативные аспекты Марса: возможно возникновение скандалов по поводу вопросов, касающихся дома и недвижимости.



В это время люди находятся в состоянии тревоги за своих близких, судьбу своего дома. Нередко обстоятельства вынуждают их покидать родину или, наоборот, срочно возвращаться домой. Всем удачи и используйте планетарные влияния себе во благо!)