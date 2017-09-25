Марс в Деве

Транзитный Марс вошел в Знак Зодиака Дева и пробудет в этом Знаке до 22 октября. Что же нам ждать от этого транзита планеты Марс?

- Это самое благоприятное время для работодателей. Люди становятся более трудолюбивыми, прилежными, внимательными к деталям. Вся их энергия направлена на работу.

- Марс в Деве спешит навести во всём порядок, расставить всё по местам, посчитать, провести ревизию и запротоколировать.

- В этот период наиболее актуальными и острыми становятся вопросы, касающиеся трудоустройства, повышения квалификации, переквалификации, повышения производительности труда, качества выпускаемой продукции.

- Пропагандируется здоровый образ жизни, появляются новые диеты и системы похудения. Во всё это люди активно включаются.

- Негативные аспекты указывают на конфликты и другие неприятности в рабочей среде, ситуации аврала, необходимости сверхурочных работ.

- Есть опасность физического и умственного перенапряжения, профессиональных заболеваний.

Всем удачи! Используйте планетарные влияния себе на пользу!)