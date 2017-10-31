Марс в Весах

Транзитная планета Марс перешла в Знак Весы и пробудет здесь до 08 декабря. Если что-то необходимо сделать в это время, люди ищут того, кто мог бы это сделать за них. Когда находят, могут услышать, что тот, к кому обращаются, сам ничего не решает, поэтому ему надо согласовать свои действия с тем-то и тем-то. Следовательно, главной задачей этого периода оказывается необходимость установления нужных связей. А чтобы не было разночтений, хорошо бы закрепить договор печатью, чтобы было с кого спросить или на кого перевести стрелки. Бизнес, который закладывается в этот период, напрямую зависит от кадровой расстановки и от взаимоотношений в рабочей группе. Ни строгие методы управления, ни крупные финансовые вложения не спасут положение, если не будет согласованного коллектива работников. Главное, что требуется от них, это умение работать в команде. Марс в Весах хочет ясности и определенности, поэтому в это время люди стараются прояснить свой статус в тех или иных отношениях. В этот период люди активней начинают искать контактов с приятными их сердцу и душе людьми. Они стремятся получить удовольствие от общения. Это хорошее время для рекламы и презентаций.

Негативные моменты: в это время возрастает число конфликтов между партнерами, вспыхивают ссоры, способные перейти в противостояние, открытую вражду. Активируются конкуренты и недруги. Становится сложно договориться с кем-либо, прийти к компромиссу. Возможно проявление конфликтов, причиной которых являются нетерпимость к мнению другого, ревность и зависть. Всем удачи! Используйте планетарные влияния себе во благо!)