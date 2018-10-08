Ретроградная Венера

Планета Венера вступила в свою ретроградную фазу, то есть эта планета находится в обратном движении. В этом состоянии Венера пробудет до 16 ноября. Что же нам стоит ждать от ретро-Венеры?



Венера - планета, которая отвечает за красоту, отношения с противоположным полом, партнерство, эстетику, область чувств.



Итак, в этот период НЕ рекомендуется: начинать новые романтические отношения, менять имидж, покупать предметы роскоши, произведения искусства.

В бизнесе не стоит: делать серьезные финансовые вложения.

Что полезно делать при ретроградной Венере? Производить внутреннюю переоценку ценностей, отношений, восстанавливать прошлые романтические отношения, исправлять ошибки в них, возвращаться к уже начатым проектам по красоте, дизайну, внешности.



Всем удачи!)