Популярные сообщения

Навязанная и скрытая услуга Росбанка «Платное ведение счета за каждый открытый счет при получении кредита» .
При первом или повторном обращении в ОАО АКБ «РОСБАНК» за кредитом Вам банк постоянно будет открывать новые счета, а именно, сколько получили кредитов, столько Вам и откроют счетов.
Изначально Вам будет казаться это только путаницей (неудобством), так как Вам обязательно нужно будет класть деньги на тот счет, с которого будет происходить списание.
Внимание! Безакцептное списание с др. счетов, где имеются деньги, в ЭТОМ БАНКЕ - НЕ РАБОТАЕТ, а это означает, что Вы легко можете попасть на просрочку. Проверял на себе, при этом были подписаны все необходимые документы (распоряжение). Появилась просрочка и приговор "Недобросовестный заемщик".
В большинстве других Банках, открывается всего 1 счет, к которому могут привязываться несколько кредитных договоров. Вы платите, а часто вообще НЕ платите, за обслуживание только 1-го счета, с которого списывается ежемесячный платеж за кредит (ы).
Читать далее