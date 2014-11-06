Популярные сообщения

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Oleg Shmelev 06.11.2014 16:58 $omebody
РОСБАНК, скрытые услуги. Платное ведение счета при каждом выдаче кредита.
Навязанная и скрытая услуга Росбанка «Платное ведение счета за каждый открытый счет при получении кредита» . При первом или повторном обращении в ОАО АКБ «РОСБАНК» за кредитом Вам банк постоянно будет открывать новые счета, а именно, сколько получили кредитов, столько Вам и откроют счетов. Изначально Вам будет казаться это только путаницей (неудобством), так как Вам обязательно нужно будет класть деньги на тот счет, с которого будет происходить списание. Внимание! Безакцептное списание с др. счетов, где имеются деньги, в ЭТОМ БАНКЕ - НЕ РАБОТАЕТ, а это означает, что Вы легко можете попасть на просрочку. Проверял на себе, при этом были подписаны все необходимые документы (распоряжение). Появилась просрочка и приговор "Недобросовестный заемщик". В большинстве других Банках, открывается всего 1 счет, к которому могут привязываться несколько кредитных договоров. Вы платите, а часто вообще НЕ платите, за обслуживание только 1-го счета, с которого списывается ежемесячный платеж за кредит (ы). Читать далее
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