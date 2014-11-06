РОСБАНК, скрытые услуги. Платное ведение счета при каждом выдаче кредита.

При первом или повторном обращении в ОАО АКБ «РОСБАНК» за кредитом Вам банк постоянно будет открывать новые счета, а именно, сколько получили кредитов, столько Вам и откроют счетов.Изначально Вам будет казаться это только путаницей (неудобством), так как Вам обязательно нужно будет класть деньги на тот счет, с которого будет происходить списание.Проверял на себе, при этом были подписаны все необходимые документы (распоряжение). Появилась просрочка и приговор "Недобросовестный заемщик".В большинстве других Банках, открывается всего 1 счет, к которому могут привязываться несколько кредитных договоров. Вы платите, а часто вообще НЕ платите, за обслуживание только 1-го счета, с которого списывается ежемесячный платеж за кредит (ы).В ОАО АКБ «РОСБАНК, все иначе, а именно, имеется скрытая комиссия за ведение каждого счета, поэтому Банк открывать счет Вам будет каждый раз НОВЫЙ, так для Банка это выгодно.Например, получили в этом Банке 5 кредитов, значит, Банк Вам откроет 5 счетов. Следовательно, за каждый счет Вы будете невольно платить и возможно, что об этом Вы знать НЕ будете, так как комиссия за ведение счета НЕ указана ни в одном документе, сопровождающем кредитный договор, тем самым Банк устанавливает, а в дальнейшем повышает комиссию БЕЗ вашего участия.В моем случае Банк "щипал" комиссию НЕзаметно!Уверен, каждый заемщик при оплате кредита на счет кладет сумму несколько больше, округляя.На счету остаются, аккумулируются деньги, точная сумма в итоге забывается.С этого остатка, Банк начинает "щипать" комиссию, про которую Вы ничего НЕ ЗНАЕТЕ и не узнаете, пока комиссия резко не вырастет. В моем случае комиссия выросла до 100 руб., соответственно, при оплате кредита согласно графику, Банк изначально списал комиссию за обслуживание счета, после чего сумму, указанную в графике платежей, соответственно при внесении суммы по графику, денег за оплату кредита не хватило, а это значит что автоматически просрочка платежа и недобросовестный заемщик.Если вдруг Вы захотите получить выписку и понять насколько Вас Банк «обокрал», это будет ОЧЕНЬ СЛОЖНО, так как выписку в день обращения Вам НЕ дадут, а в дальнейшем будут футболить и тянуть время.За много лет работы с Банками. Это единственный Банк, который «вывел меня из себя», назвав меня недобросовестным заемщиком, так как, когда я заблаговременно, за 9 дней, внес деньги на счет, я положил столько, сколько требовалось, согласно договору и графику платежей и, конечно, ни о какой комиссии я не знал. Списалась комиссия и за кредит денег не хватило, хотя деньги на других открытых счетах Банка были, но Банк по каким-то причинам не смог или не захотел безакцепно списать деньги с другого счета (хотя все необходимые документы подписаны).Если бы списал безакцепно, то я бы даже не заметил этой комиссии, и этого отзыва не было бы.В результате обратился в Ген. Прокуратуру, ЦентроБанк