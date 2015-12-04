Популярные сообщения

Подарок 900 руб. за получение кредитной карты в Соверен Банке Подарок 700 руб. за получение кредитной карты в Тинькофф Банке Подарок 500р за вклад в Банке УБРиР Подарок 300 руб. за открытие дебетовой карты в Промсвязьбанке Подарок 300 руб. за получение кредитной карты в БинБанке Подарок 400 руб. за открытие дебетовой карты в банке Открытие От куда берутся подарки? Банки для продвижения своих продуктов в сети интернет, платят хорошие деньги за рекламу. Если есть такая возможность, я делюсь частью рекламных денег, которые выплачивает банк. Я не могу 100% гарантировать, выплаты банками. Но лучше попробовать получить подарок, ничего не делая, чем знать точно, что ты его не получишь. Гарантию 100% не может дать даже государство. Я не сотрудничаю с сомнительными организациями. Что надо сделать, для получения подарка. 1) Перейти по ссылке по интересующему вас продукту 2) Оформить заявку на официальном сайте 3) После отправления заявки, прошу отписаться в личку, сообщить, какую заявку вы оформили, как лучше с вами связаться, как удобнее получить подарок 4) После выплаты банком, вы получаете свой подарок.

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