Популярные сообщения

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Эдуард Банков 04.12.2015 11:03 CrashBack
Новые подарки
Подарок 900 руб. за получение кредитной карты в Соверен Банке Подарок 700 руб. за получение кредитной карты в Тинькофф Банке Подарок 500р за вклад в Банке УБРиР Подарок 300 руб. за открытие дебетовой карты в Промсвязьбанке Подарок 300 руб. за получение кредитной карты в БинБанке Подарок 400 руб. за открытие дебетовой карты в банке Открытие От куда берутся подарки? Банки для продвижения своих продуктов в сети интернет, платят хорошие деньги за рекламу. Если есть такая возможность, я делюсь частью рекламных денег, которые выплачивает банк. Я не могу 100% гарантировать, выплаты банками. Но лучше попробовать получить подарок, ничего не делая, чем знать точно, что ты его не получишь. Гарантию 100% не может дать даже государство. Я не сотрудничаю с сомнительными организациями. Что надо сделать, для получения подарка. 1) Перейти по ссылке по интересующему вас продукту 2) Оформить заявку на официальном сайте 3) После отправления заявки, прошу отписаться в личку, сообщить, какую заявку вы оформили, как лучше с вами связаться, как удобнее получить подарок 4) После выплаты банком, вы получаете свой подарок.
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Эдуард Банков 18.11.2015 11:33 CrashBack
Ненужные подарки
Провел опрос в ВК. Хотел узнать, почему вы не хотите получать подарки от банков за вклады и карты, почему вам удобнее придти в банк и контактировать с операционистками? Почему вы не хотите получать подарки от банков? 1. Я не пользуюсь банковскими продуктами вообще 28.6% 2. Мне не интересны предложенные тут банковские продукты 4.8% 3. Малозначительный подарок 16.7% 4. Опасаюсь передавать личные данные через интернет, лучше через офис банка 14.3% 5. Это все обман 14.3% 6. Ничего не понятно 4.8% None 16.7% 1. Надеюсь к нашей аудитории это не относиться Ситуация в стране не простая, но ведь я даю подарки не только за вклады, хотя они наиболее выгодны, но и за кредитные карты, при правильном приготовлении которых, помогают сэкономить на покупках. 2-3. Представленные мною продукты могут позволяют не только сэкономить или вложить деньги, но и просто заработать. Например: подарок за вклад можно посчитать, как выгодный вклад с большим процентом (до 18% годовых) или заработок за открытие вклада (700р за 10 минут работы) 4. Читать далее
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Эдуард Банков 28.09.2015 07:58 CrashBack
Квартирный вопрос. Ипотека, аренда, вклад. Что лучше и как.
Квартирный вопрос это один из самых главных вопросов современности. Что лучше копить и арендовать квартиру или рубануть сплеча и взять ипотеку. Статей не мало, но ни одна не может ответить на этот вопрос. Все очень индивидуально, какое у вас семейное положение, стабильный ли у вас доход, можете ли вы откладывать с большим процентом. Какова ситуация на рынке недвижимости. Но в любом случае, если вы хотите обзавестись недвижимостью, надо зарабатывать! и откладывать средства. Для себя составил табличку https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-n5B1VCqwuYv29j8_HSRLpwseDtW538b1rDgt13XnSg/edit?usp=sharing В ней сравнил: 1) Аренда квартиры и накопление на депозитах. Арендовать можно и нужно до поры до времени. - Это мобильно, сменить арендованную квартиру всегда легче, чем продать недвижимость. - Безопаснее, в худшем случае вас выселят, а не заставят продавать вашу квартиру с большим дисконтом из-за срочности - До поры до времени, дешевле арендовать, чем платить банку сумму в 1,5-2 раза больше. Читать далее
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Эдуард Банков 04.09.2015 09:32 CrashBack
Тинькофф снова платит за рекламу
Дела видимо снова пошли в гору банк Тинькофф Кредитные Системы снова предлагает рекламодателям хорошую комиссию за новые вклады и кредитные карты.
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Эдуард Банков 06.07.2015 19:27 CrashBack
Подарки от банков
Банки очень любят своих клиентов и для увеличения их количества, банки иногда выплачивают бонусы как самим клиентам, так и рекомендателям. Предлагаю поделиться с вами своими бонусами. Предлагаю подарки за открытия вкладов, подарки за получение и использование банковских карт. На сегодня самые интересные предложение это: Открой вклад в Русский Ипотечный Банк. Подарок 1000р Открой вклад в Тинькофф. Подарок 1000р Оформи и пополни дебетовую карту Русский Ипотечный Банк. Подарок 500р Открой вклад в УБРиР. Подарок 300р Одобренная заявка на кредитную карту Тинькофф. Подарок 500р Открой вклад в банке Открытия. Подарок 500р
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