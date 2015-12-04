Популярные сообщения

Эдуард Банков
04.12.2015 11:03
CrashBack
Новые подарки
Подарок 900 руб. за получение кредитной карты в Соверен Банке
Подарок 700 руб. за получение кредитной карты в Тинькофф Банке
Подарок 500р за вклад в Банке УБРиР
Подарок 300 руб. за открытие дебетовой карты в Промсвязьбанке
Подарок 300 руб. за получение кредитной карты в БинБанке
Подарок 400 руб. за открытие дебетовой карты в банке Открытие
От куда берутся подарки?
Банки для продвижения своих продуктов в сети интернет, платят хорошие деньги за рекламу. Если есть такая возможность, я делюсь частью рекламных денег, которые выплачивает банк.
Я не могу 100% гарантировать, выплаты банками. Но лучше попробовать получить подарок, ничего не делая, чем знать точно, что ты его не получишь. Гарантию 100% не может дать даже государство.
Я не сотрудничаю с сомнительными организациями.
Что надо сделать, для получения подарка.
1) Перейти по ссылке по интересующему вас продукту
2) Оформить заявку на официальном сайте
3) После отправления заявки, прошу отписаться в личку, сообщить, какую заявку вы оформили, как лучше с вами связаться, как удобнее получить подарок
4) После выплаты банком, вы получаете свой подарок.
Эдуард Банков
18.11.2015 11:33
CrashBack
Ненужные подарки
Провел опрос в ВК.
Хотел узнать, почему вы не хотите получать подарки от банков за вклады и карты, почему вам удобнее придти в банк и контактировать с операционистками?
Почему вы не хотите получать подарки от банков?
1. Я не пользуюсь банковскими продуктами вообще 28.6%
2. Мне не интересны предложенные тут банковские продукты 4.8%
3. Малозначительный подарок 16.7%
4. Опасаюсь передавать личные данные через интернет, лучше через офис банка 14.3%
5. Это все обман 14.3%
6. Ничего не понятно 4.8%
None 16.7%
1. Надеюсь к нашей аудитории это не относиться Ситуация в стране не простая, но ведь я даю подарки не только за вклады, хотя они наиболее выгодны, но и за кредитные карты, при правильном приготовлении которых, помогают сэкономить на покупках.
2-3. Представленные мною продукты могут позволяют не только сэкономить или вложить деньги, но и просто заработать. Например: подарок за вклад можно посчитать, как выгодный вклад с большим процентом (до 18% годовых) или заработок за открытие вклада (700р за 10 минут работы)
4.
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Эдуард Банков
28.09.2015 07:58
CrashBack
Квартирный вопрос. Ипотека, аренда, вклад. Что лучше и как.
Квартирный вопрос это один из самых главных вопросов современности. Что лучше копить и арендовать квартиру или рубануть сплеча и взять ипотеку. Статей не мало, но ни одна не может ответить на этот вопрос.
Все очень индивидуально, какое у вас семейное положение, стабильный ли у вас доход, можете ли вы откладывать с большим процентом. Какова ситуация на рынке недвижимости.
Но в любом случае, если вы хотите обзавестись недвижимостью, надо зарабатывать! и откладывать средства.
Для себя составил табличку https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-n5B1VCqwuYv29j8_HSRLpwseDtW538b1rDgt13XnSg/edit?usp=sharing
В ней сравнил:
1) Аренда квартиры и накопление на депозитах.
Арендовать можно и нужно до поры до времени.
- Это мобильно, сменить арендованную квартиру всегда легче, чем продать недвижимость.
- Безопаснее, в худшем случае вас выселят, а не заставят продавать вашу квартиру с большим дисконтом из-за срочности
- До поры до времени, дешевле арендовать, чем платить банку сумму в 1,5-2 раза больше.
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Эдуард Банков
04.09.2015 09:32
CrashBack
Тинькофф снова платит за рекламу
Дела видимо снова пошли в гору банк Тинькофф Кредитные Системы снова предлагает рекламодателям хорошую комиссию за новые вклады и кредитные карты.
Эдуард Банков
06.07.2015 19:27
CrashBack
Подарки от банков
Банки очень любят своих клиентов и для увеличения их количества, банки иногда выплачивают бонусы как самим клиентам, так и рекомендателям. Предлагаю поделиться с вами своими бонусами. Предлагаю подарки за открытия вкладов, подарки за получение и использование банковских карт.
На сегодня самые интересные предложение это:
Открой вклад в Русский Ипотечный Банк. Подарок 1000р
Открой вклад в Тинькофф. Подарок 1000р
Оформи и пополни дебетовую карту Русский Ипотечный Банк. Подарок 500р
Открой вклад в УБРиР. Подарок 300р
Одобренная заявка на кредитную карту Тинькофф. Подарок 500р
Открой вклад в банке Открытия. Подарок 500р