Подарки от банков
06.07.2015 19:27
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Банки очень любят своих клиентов и для увеличения их количества, банки иногда выплачивают бонусы как самим клиентам, так и рекомендателям. Предлагаю поделиться с вами своими бонусами. Предлагаю подарки за открытия вкладов, подарки за получение и использование банковских карт.
На сегодня самые интересные предложение это:
Открой вклад в Русский Ипотечный Банк. Подарок 1000р
Открой вклад в Тинькофф. Подарок 1000р
Оформи и пополни дебетовую карту Русский Ипотечный Банк. Подарок 500р
Открой вклад в УБРиР. Подарок 300р
Одобренная заявка на кредитную карту Тинькофф. Подарок 500р
Открой вклад в банке Открытия. Подарок 500р
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