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Квартирный вопрос. Ипотека, аренда, вклад. Что лучше и как.

28.09.2015 07:58 6 1 086 просмотров
Квартирный вопрос это один из самых главных вопросов современности. Что лучше копить и арендовать квартиру или рубануть сплеча и взять ипотеку. Статей не мало, но ни одна не может ответить на этот вопрос.

Все очень индивидуально, какое у вас семейное положение, стабильный ли у вас доход, можете ли вы откладывать с большим процентом. Какова ситуация на рынке недвижимости.

Но в любом случае, если вы хотите обзавестись недвижимостью, надо зарабатывать! и откладывать средства.

Для себя составил табличку https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-n5B1VCqwuYv29j8_HSRLpwseDtW538b1rDgt13XnSg/edit?usp=sharing

В ней сравнил:
1) Аренда квартиры и накопление на депозитах.
Арендовать можно и нужно до поры до времени.
- Это мобильно, сменить арендованную квартиру всегда легче, чем продать недвижимость.
- Безопаснее, в худшем случае вас выселят, а не заставят продавать вашу квартиру с большим дисконтом из-за срочности
- До поры до времени, дешевле арендовать, чем платить банку сумму в 1,5-2 раза больше.

2) Умная ипотека. У кредитов есть такая сумма как Начисленные проценты это деньги, которые вы платите банку. И без разницы кому ее платить, арендодателю или банку. Как только эти цифры примерно сравняются экономически выгоднее брать ипотеку.

3-4) Ипотека Если все планируемо, доход у вас стабильный и вы хотите свою недвижимость, лучше брать ипотеку. Но для уменьшения рисков, сделать подушку безопасности в виде, вклада и/или страховки основного кормильца.

5) Пытался сравнить, насколько выгоднее покупать квартиру в ипотеку, если у вас имеются наличные средства. Пусть инвесторы сами решают, нам до этого далеко)))

Думайте smile:wall: , решайте smile:ura:

Комментарии 6

Эдуард Банков  (CrashBack)
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ПС если кто может может унифицировать табличку, что бы страницы 2, 3 не зависили от процентов?
ZDik  (ZDik)
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smile;)
Эдуард Банков  (CrashBack)
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Самый выгодный вариант: Вар. 4. Ипотека + депозит. Для этого надо хороший, стабильный достаток, хороший вклад, с процентной ставкой больше, чем у ипотеки. Имеем страховку в виде вклада на непредвиденный случай.

Наиболее рабочий вариант: Вар. 2. Умная ипотека. Арендуем, пока начисленные проценты по ипотеке, выше аренды. Меньше рисков в начале, и это не сомненный плюс. Большее поле для маневров. Ищем наиболее благоприятное время для сделки, меньший процент, наилучший вариант.

Как не крути, а ипотека при высоком уровне инфляции выгодна.
Александр Есть  (dance112008)
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вот еще вариант:

500 тыс. есть,
если откладывать 30 тыс на депозит, то менее чем через 3 года на депозите будет сумма,
достаточная чтобы покрывать полностью аренду квартиры.
И дальше можно спокойно откладывать по 46 тыс,
или взять небольшую ипотеку на 920тыс (если на долгий срок платеж около 11тыс в мес),
далее если по 30 гасить досрочно - года за три можно погасить полностью

Но есть риски инфляции и рост цен на квартиры, + риск хранения денег в банке.
Эдуард Банков  (CrashBack)
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Александр Есть
Еще и жить надо где-то))
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