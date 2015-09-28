Квартирный вопрос. Ипотека, аренда, вклад. Что лучше и как.

Квартирный вопрос это один из самых главных вопросов современности. Что лучше копить и арендовать квартиру или рубануть сплеча и взять ипотеку. Статей не мало, но ни одна не может ответить на этот вопрос.
Все очень индивидуально, какое у вас семейное положение, стабильный ли у вас доход, можете ли вы откладывать с большим процентом. Какова ситуация на рынке недвижимости.
Но в любом случае, если вы хотите обзавестись недвижимостью, надо зарабатывать! и откладывать средства.
Для себя составил табличку https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-n5B1VCqwuYv29j8_HSRLpwseDtW538b1rDgt13XnSg/edit?usp=sharing
В ней сравнил:
1) Аренда квартиры и накопление на депозитах.
Арендовать можно и нужно до поры до времени.
- Это мобильно, сменить арендованную квартиру всегда легче, чем продать недвижимость.
- Безопаснее, в худшем случае вас выселят, а не заставят продавать вашу квартиру с большим дисконтом из-за срочности
- До поры до времени, дешевле арендовать, чем платить банку сумму в 1,5-2 раза больше.
2) Умная ипотека. У кредитов есть такая сумма как Начисленные проценты это деньги, которые вы платите банку. И без разницы кому ее платить, арендодателю или банку. Как только эти цифры примерно сравняются экономически выгоднее брать ипотеку.
3-4) Ипотека Если все планируемо, доход у вас стабильный и вы хотите свою недвижимость, лучше брать ипотеку. Но для уменьшения рисков, сделать подушку безопасности в виде, вклада и/или страховки основного кормильца.
5) Пытался сравнить, насколько выгоднее покупать квартиру в ипотеку, если у вас имеются наличные средства. Пусть инвесторы сами решают, нам до этого далеко)))
Думайте , решайте
Комментарии 6
Наиболее рабочий вариант: Вар. 2. Умная ипотека. Арендуем, пока начисленные проценты по ипотеке, выше аренды. Меньше рисков в начале, и это не сомненный плюс. Большее поле для маневров. Ищем наиболее благоприятное время для сделки, меньший процент, наилучший вариант.
Как не крути, а ипотека при высоком уровне инфляции выгодна.
500 тыс. есть,
если откладывать 30 тыс на депозит, то менее чем через 3 года на депозите будет сумма,
достаточная чтобы покрывать полностью аренду квартиры.
И дальше можно спокойно откладывать по 46 тыс,
или взять небольшую ипотеку на 920тыс (если на долгий срок платеж около 11тыс в мес),
далее если по 30 гасить досрочно - года за три можно погасить полностью
Но есть риски инфляции и рост цен на квартиры, + риск хранения денег в банке.
Еще и жить надо где-то))