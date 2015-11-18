Провел опрос в ВК.Хотел узнать, почему вы не хотите получать подарки от банков за вклады и карты, почему вам удобнее придти в банк и контактировать с операционистками?Почему вы не хотите получать подарки от банков?1. Я не пользуюсь банковскими продуктами вообще 28.6%2. Мне не интересны предложенные тут банковские продукты 4.8%3. Малозначительный подарок 16.7%4. Опасаюсь передавать личные данные через интернет, лучше через офис банка 14.3%5. Это все обман 14.3%6. Ничего не понятно 4.8%None 16.7%1. Надеюсь к нашей аудитории это не относитьсяСитуация в стране не простая, но ведь я даю подарки не только за вклады, хотя они наиболее выгодны, но и за кредитные карты, при правильном приготовлении которых, помогают сэкономить на покупках.2-3. Представленные мною продукты могут позволяют не только сэкономить или вложить деньги, но и просто заработать. Например: подарок за вклад можно посчитать, как выгодный вклад с большим процентом (до 18% годовых) или заработок за открытие вклада (700р за 10 минут работы)4. По безопасности работы в интернет можно почитать в самом интернете, если получиться позже напишу статью на эту тему. Все заявки вы оформляете на официальных сайтах.5-6. Мне не выгодно вас обманывать, мне надо, что бы у меня было больше клиентов.От куда берутся подарки. Что бы показать свой товар в сети на сторонних сайтах, необходимо договориться о его показах и рекламе. Все это делается не бесплатно. Я предлагаю делиться частью рекламных от банков с вами. Все подарки от банков основаны именно на этом.