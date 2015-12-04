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Новые подарки

04.12.2015 11:03 2 656 просмотров
Подарок 900 руб. за получение кредитной карты в Соверен Банке

Подарок 700 руб. за получение кредитной карты в Тинькофф Банке

Подарок 500р за вклад в Банке УБРиР

Подарок 300 руб. за открытие дебетовой карты в Промсвязьбанке

Подарок 300 руб. за получение кредитной карты в БинБанке

Подарок 400 руб. за открытие дебетовой карты в банке Открытие

От куда берутся подарки?

Банки для продвижения своих продуктов в сети интернет, платят хорошие деньги за рекламу. Если есть такая возможность, я делюсь частью рекламных денег, которые выплачивает банк.
Я не могу 100% гарантировать, выплаты банками. Но лучше попробовать получить подарок, ничего не делая, чем знать точно, что ты его не получишь. Гарантию 100% не может дать даже государство.
Я не сотрудничаю с сомнительными организациями.

Что надо сделать, для получения подарка.

1) Перейти по ссылке по интересующему вас продукту
2) Оформить заявку на официальном сайте
3) После отправления заявки, прошу отписаться в личку, сообщить, какую заявку вы оформили, как лучше с вами связаться, как удобнее получить подарок
4) После выплаты банком, вы получаете свой подарок. Время выплаты зависит от банка.

Комментарии 2

rodros  (rodros)
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На сайте и в ВК разные ссылки. На сайте, к примеру, нет карты РенКредита. Ссылки на карту Бинбанка нет на обоих ресурсах.
Эдуард Банков  (CrashBack)
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Цитата
rodros пишет:
На сайте и в ВК разные ссылки. На сайте, к примеру, нет карты РенКредита. Ссылки на карту Бинбанка нет на обоих ресурсах.
Если что интересно лучше пишите мне
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