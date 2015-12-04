Новые подарки

Подарок 900 руб. за получение кредитной карты в Соверен Банке



Подарок 700 руб. за получение кредитной карты в Тинькофф Банке



Подарок 500р за вклад в Банке УБРиР



Подарок 300 руб. за открытие дебетовой карты в Промсвязьбанке



Подарок 300 руб. за получение кредитной карты в БинБанке



Подарок 400 руб. за открытие дебетовой карты в банке Открытие



От куда берутся подарки?



Банки для продвижения своих продуктов в сети интернет, платят хорошие деньги за рекламу. Если есть такая возможность, я делюсь частью рекламных денег, которые выплачивает банк.

Я не могу 100% гарантировать, выплаты банками. Но лучше попробовать получить подарок, ничего не делая, чем знать точно, что ты его не получишь. Гарантию 100% не может дать даже государство.

Я не сотрудничаю с сомнительными организациями.



Что надо сделать, для получения подарка.



1) Перейти по ссылке по интересующему вас продукту

2) Оформить заявку на официальном сайте

3) После отправления заявки, прошу отписаться в личку, сообщить, какую заявку вы оформили, как лучше с вами связаться, как удобнее получить подарок

4) После выплаты банком, вы получаете свой подарок. Время выплаты зависит от банка.