Популярные сообщения

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Андрей Матвеенков 30.04.2013 17:09 matveenkov62
Иваны, не помнящие родства.
Вчера, благодаря служебным обязанностям, посчастливилось побывать в столице нашей Родины. Короче, был в командировкев Москве. Будучи в Москве, всегда стараюсь посетить Красную площадь. Вот и в этот раз удалось попасть на нее. Красная площадь великолепна. Великолепным был и солнечный день. Настроение - отличное. Сотни людей на площади стремятся приобщиться к культурно-историческому наследию или просто отдыхают. Вовсю идет подготовка к военному параду 9 мая. Нанесена разметка на брусчатке, построены трибуны вдоль кремлевской стены. И как всегда, возведены какие-то металлические конструкции напротив мавзолея, которые портят общий вид на Кремль и мавзолей. К 9 мая эти кострукции задрапируют, и , наблюдая праздничную трансляцию по телевизору мы увидим все, кроме мавзолея Ленина. Он стыдливо будет скрыт под огромным праздничным транспорантом. И руководство наше сромно будет сидеть где-нибудь сбоку. Конечно, скромность украшает человека, может быть наши руководители внутренне понимают, что не заслужил и право стоять на трибуне мавзолея. Читать далее
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Андрей Матвеенков 24.04.2013 20:19 matveenkov62
Сбербанк России и белорусские рубли
Зашел сегодня в новое, современное, недавно открывшееся здание Сбербанка. Четкое , быстрое обслуживание. Все хорошо, все красиво. Но т.к. на майские праздники собрался в Белоруссию, то решил поинтересоваться сегодняшним курсом белорусского рубля. И что бы вы думали - в сбербанке России не то, что не обменивают белорусские рубли, но даже не знают текущего курса. Почему - внятного ответа не получил. Пришлось написать пожелание в книгу жалоб и предложений об исправлении данной "оплошности". Буду ждать и надеяться. А курс придется выискивать в интернете.
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