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Сбербанк России и белорусские рубли

24.04.2013 20:19 3 1 623 просмотра
Зашел сегодня в новое, современное, недавно открывшееся здание Сбербанка. Четкое , быстрое обслуживание. Все хорошо, все красиво. Но т.к. на майские праздники собрался в Белоруссию, то решил поинтересоваться сегодняшним курсом белорусского рубля. И что бы вы думали - в сбербанке России не то, что не обменивают белорусские рубли, но даже не знают текущего курса. Почему - внятного ответа не получил. Пришлось написать пожелание в книгу жалоб и предложений об исправлении данной "оплошности". Буду ждать и надеяться. А курс придется выискивать в интернете.

Комментарии 3

Vlad3256  (Vlad3256)
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Рекомендую оформить данное сообщение в виде отзыва в "Народном рейтинге" на сайте, с выставлением Сбербанку оценки - возможно ЭТО заставит ИХ исправить ситуацию (средство вернее, чем жалобная книга) smile:vnature:
Ольга Курочкина  (kha)
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Только хотела то же самое написать, а уже написано smile:) . Поэтому просто поздравляю с началом нового блога и желаю успехов! smile:flowers:
И Денисов  (барбос)
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Опасно держать бумажки в банках, думаю в других банках Вы так же зайчиков не найдете. Езжайте в Белоруссию с рублями или долларами. smile:)
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