Сбербанк России и белорусские рубли

Зашел сегодня в новое, современное, недавно открывшееся здание Сбербанка. Четкое , быстрое обслуживание. Все хорошо, все красиво. Но т.к. на майские праздники собрался в Белоруссию, то решил поинтересоваться сегодняшним курсом белорусского рубля. И что бы вы думали - в сбербанке России не то, что не обменивают белорусские рубли, но даже не знают текущего курса. Почему - внятного ответа не получил. Пришлось написать пожелание в книгу жалоб и предложений об исправлении данной "оплошности". Буду ждать и надеяться. А курс придется выискивать в интернете.