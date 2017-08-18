Популярные сообщения

Почитал тут НР, половина сообщений и жалоб о том, что людям названивают банки (или коллекторы). Банк разыскивает неплательщика должника или через родных или через соседей. При этом сам должник при заключении договора давал в анкете-заявке контакты родных или близких, соседей или работы.
Итак, есть закон "О персональных данных". Он регулирует правоотношения с операторами по обработке ПД (банками) и физическими лицами (клиентами). Так вот, если при заключении договора кредита я передам (без ведома третьего лица) в банк данные (ФИО, домашний адрес, номер телефона и др) физического лица (родных, друзей, соседей) , то я в принципе нарушу ГК РФ (неприкосновенность частной жизни), а вот банк принимая от меня эти данные нарушит уже ФЗ "О персональных данных". Так как банк ОБЯЗАН получить от лица оформляющего кредит письменное согласие от третьих лиц (родных, близких, друзей, соседей), на обработку персональных данных в данном банке.
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