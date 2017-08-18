Популярные сообщения

То есть список банков, где мне удалось убедить сотрудников и руководство банка, путем долгих разъяснений и запросов в РКН, что лицо обратившееся в банк с желанием оформить договор вклада, дял идентификации предъявляет сотруднику банка свой паспорт и .....ПРАВО (а не обязанность) предоставить ИЛИ копию паспорта или передать/сообщить реквизиты своего паспорта. В случае отказа в предоставлении копии паспорта банк может попросить оформить письменный отказ клиента и заверить переданные банку реквизиты паспорта. Москоммерцбанк Русский Ипотечный Банк Адмиралтейский БФГ-Кредит Русский Стандарт, после двух месяцев препирательств, заявлений-ответов, вернул мне копию паспорта и удалили ВСЕ мои персональные данные из своих баз. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции. Трансстройбанк. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции.

Представляю на обозрение список банков, где мне НЕ отказали (или после конструктивного диалога предложили или я так настоял ) в оформлении договора вклада в пользу третьего лица (на основании ст.842 ГК РФ). Список проверен на личном опыте Фора банк - около часа вел диалог в первый раз, потом написание претензии, несколько телефонных диалогов с юристами банка, в итоге банк предложил открыть вклад БФГ-кредит - в отделении отказали в открытии вклада, написал претензию, буквально на следующий день позвонили с головного офиса банка, опять долгий диалог с разъяснением НПА РФ, сотрудник головного офмса взял таймаут и на следующий день позвонив мне предложил открыть вклад. Банк-Москвы тоже согласились открыть вклад (из трех предложенных). Попросили копию паспорта 3го лица, но можно и лишь по реквизитам. Промсвязь и ОТП-банк изменили политику (или поменялись сотрудники) - требуют или доверку или копию паспорта.