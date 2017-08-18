Популярные сообщения

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sergeiw 18.08.2017 20:29 sergeiw
По персональным данным...
Разъяснения РКН Внимание! Информация для граждан направляющих Оператору, обрабатывающему персональные данные, отзыв согласия на обработку персональных данных. В связи с резким увеличением обращений граждан с жалобами на деятельность банков в сфере обработки персональных данных сообщаем следующее. Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) согласие на обработку может быть отозвано субъектом персональных данных. Однако, в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, оператор (банк) вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Закона. В большинстве случаев обращения субъектов персональных данных с жалобами на неисполнение банками отзыва согласия на обработку их персональных данных противоречат условиям, установленным в п. Читать далее
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sergeiw 29.11.2015 17:33 sergeiw
Звонки от банка или коллекторов НЕ клиентам банка
Почитал тут НР, половина сообщений и жалоб о том, что людям названивают банки (или коллекторы). Банк разыскивает неплательщика должника или через родных или через соседей. При этом сам должник при заключении договора давал в анкете-заявке контакты родных или близких, соседей или работы. Итак, есть закон "О персональных данных". Он регулирует правоотношения с операторами по обработке ПД (банками) и физическими лицами (клиентами). Так вот, если при заключении договора кредита я передам (без ведома третьего лица) в банк данные (ФИО, домашний адрес, номер телефона и др) физического лица (родных, друзей, соседей) , то я в принципе нарушу ГК РФ (неприкосновенность частной жизни), а вот банк принимая от меня эти данные нарушит уже ФЗ "О персональных данных". Так как банк ОБЯЗАН получить от лица оформляющего кредит письменное согласие от третьих лиц (родных, близких, друзей, соседей), на обработку персональных данных в данном банке. Читать далее
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sergeiw 18.11.2015 21:12 sergeiw
Банки где не требуют снятия копии паспорта при оформлении договора вклада
То есть список банков, где мне удалось убедить сотрудников и руководство банка, путем долгих разъяснений и запросов в РКН, что лицо обратившееся в банк с желанием оформить договор вклада, дял идентификации предъявляет сотруднику банка свой паспорт и .....ПРАВО (а не обязанность) предоставить ИЛИ копию паспорта или передать/сообщить реквизиты своего паспорта. В случае отказа в предоставлении копии паспорта банк может попросить оформить письменный отказ клиента и заверить переданные банку реквизиты паспорта. Москоммерцбанк Русский Ипотечный Банк Адмиралтейский БФГ-Кредит Русский Стандарт, после двух месяцев препирательств, заявлений-ответов, вернул мне копию паспорта и удалили ВСЕ мои персональные данные из своих баз. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции. Трансстройбанк. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции.
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sergeiw 18.11.2015 21:08 sergeiw
Банки где отказали в открытии договора в пользу третьего лица
В связи с использованием банками представляемой мной информации мне во вред, я удаляю список...
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sergeiw 18.11.2015 20:59 sergeiw
Банки где возможно открыть вклад в пользу третьего лица
Представляю на обозрение список банков, где мне НЕ отказали (или после конструктивного диалога предложили или я так настоял ) в оформлении договора вклада в пользу третьего лица (на основании ст.842 ГК РФ). Список проверен на личном опыте Фора банк - около часа вел диалог в первый раз, потом написание претензии, несколько телефонных диалогов с юристами банка, в итоге банк предложил открыть вклад БФГ-кредит - в отделении отказали в открытии вклада, написал претензию, буквально на следующий день позвонили с головного офиса банка, опять долгий диалог с разъяснением НПА РФ, сотрудник головного офмса взял таймаут и на следующий день позвонив мне предложил открыть вклад. Банк-Москвы тоже согласились открыть вклад (из трех предложенных). Попросили копию паспорта 3го лица, но можно и лишь по реквизитам. Промсвязь и ОТП-банк изменили политику (или поменялись сотрудники) - требуют или доверку или копию паспорта.
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