Банки где возможно открыть вклад в пользу третьего лица

Представляю на обозрение список банков, где мне НЕ отказали (или после конструктивного диалога предложили или я так настоял) в оформлении договора(на основании ст.842 ГК РФ). Список проверен на личном опыте- около часа вел диалог в первый раз, потом написание претензии, несколько телефонных диалогов с юристами банка, в итоге банк предложил открыть вклад- в отделении отказали в открытии вклада, написал претензию, буквально на следующий день позвонили с головного офиса банка, опять долгий диалог с разъяснением НПА РФ, сотрудник головного офмса взял таймаут и на следующий день позвонив мне предложил открыть вклад.тоже согласились открыть вклад (из трех предложенных). Попросили копию паспорта 3го лица, но можно и лишь по реквизитам.Промсвязь и ОТП-банк изменили политику (или поменялись сотрудники) - требуют или доверку или копию паспорта.