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Банки где возможно открыть вклад в пользу третьего лица

18.11.2015 20:59 6 1 010 просмотров
Представляю на обозрение список банков, где мне НЕ отказали (или после конструктивного диалога предложили или я так настоял smile:D ) в оформлении договора вклада в пользу третьего лица (на основании ст.842 ГК РФ). Список проверен на личном опыте smile;)

Фора банк - около часа вел диалог в первый раз, потом написание претензии, несколько телефонных диалогов с юристами банка, в итоге банк предложил открыть вклад
БФГ-кредит - в отделении отказали в открытии вклада, написал претензию, буквально на следующий день позвонили с головного офиса банка, опять долгий диалог с разъяснением НПА РФ, сотрудник головного офмса взял таймаут и на следующий день позвонив мне предложил открыть вклад.
Банк-Москвы тоже согласились открыть вклад (из трех предложенных). Попросили копию паспорта 3го лица, но можно и лишь по реквизитам.

Промсвязь и ОТП-банк изменили политику (или поменялись сотрудники) - требуют или доверку или копию паспорта.

Комментарии 6

Ольга Миронова  (bung)
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Промсвязьбанк - вклад открывают, без доверенности и паспорта третьего лица, но неудобные условия для тех, кто хочет открыть вклад на небольшую сумму.

ОТП банк - открывают счет только в присутствии третьего лица или с доверенностью от него.

Банк Москвы - открывают без проблем, но также неудобные условия для небольших сумм

Фора Банк - не открывают такие вклады.

БФГ Кредит - отозвана лицензия
Сергей Сергеев  (sergeiw)
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Цитата
Ольга Миронова пишет:
Промсвязьбанк - вклад открывают, без доверенности и паспорта третьего лица, но неудобные условия для тех, кто хочет открыть вклад на небольшую сумму. Банк Москвы - открывают без проблем, но также неудобные условия для небольших сумм.
Поконкретнее пожалуйста.
Цитата
ОТП банк - открывают счет только в присутствии третьего лица или с доверенностью от него.
Не знаю, в моем регионе когда я обращался в отделение банка, ни 3е лицо, ни доверенность НЕ потребовали. Потом зайду, проверю.
Цитата
Фора Банк - открывают по копии паспорта.
С Форой была претензионная работа, после которой юрист филиала согласился со мной и предложил открыть вклад без ккаких либо документов от 3го лица. Видимо другой регион.
Цитата
БФГ Кредит - отозвана лицензия
Я знаю.

Я не утверждаю, что в других отделениях банка, в других регионах банк с радостью Вам откроет вклад в пользу третьего лица как положено по Закону.
Я даже ни чуть не сомневаюсь, что я, придя завтра в другое отделение банка в моем регионе, по которому выйгран суд, банк вновь мне ответит отказом или запросит документы от 3го лица...
Как в принципе и поступает Сбер-проверено.
Ольга Миронова  (bung)
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Да я без претензий, я просто обновила вашу информацию, вдруг кому пригодится smile:)
Lari$$an$  (Lari$$an$)
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Акбарс открывает на третье лицо, на ребёнка. "..Счет по вкладу на имя несовершеннолетнего (не достигшего 18 лет) лица может открыть третье лицо. Третьим лицом может выступать любое лицо (в том числе и законный представитель несовершеннолетнего, если такой представитель действует от своего имени)...." https://www.akbars.ru/individuals/deposits/additional/
Сергей Сергеев  (sergeiw)
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Grand Merci Вы заголовок блога читали? Написано: вклады В ПОЛЬЗУ третьего лица. Вы же говорите о вкладе НА ИМЯ третьего лица и даете ссылку на сайт банка. Почитайте ещё раз, что такое вклад В ПОЛЬЗУ третьего лица.
п.с. АКБАРС банк не открывает вклад в пользу третьего лица.
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