Банки где возможно открыть вклад в пользу третьего лица

Представляю на обозрение список банков, где мне НЕ отказали (или после конструктивного диалога предложили или я так настоял ) в оформлении договора вклада в пользу третьего лица (на основании ст.842 ГК РФ). Список проверен на личном опыте
Фора банк - около часа вел диалог в первый раз, потом написание претензии, несколько телефонных диалогов с юристами банка, в итоге банк предложил открыть вклад
БФГ-кредит - в отделении отказали в открытии вклада, написал претензию, буквально на следующий день позвонили с головного офиса банка, опять долгий диалог с разъяснением НПА РФ, сотрудник головного офмса взял таймаут и на следующий день позвонив мне предложил открыть вклад.
Банк-Москвы тоже согласились открыть вклад (из трех предложенных). Попросили копию паспорта 3го лица, но можно и лишь по реквизитам.
Промсвязь и ОТП-банк изменили политику (или поменялись сотрудники) - требуют или доверку или копию паспорта.
Комментарии 6
ОТП банк - открывают счет только в присутствии третьего лица или с доверенностью от него.
Банк Москвы - открывают без проблем, но также неудобные условия для небольших сумм
Фора Банк - не открывают такие вклады.
БФГ Кредит - отозвана лицензия
Промсвязьбанк - вклад открывают, без доверенности и паспорта третьего лица, но неудобные условия для тех, кто хочет открыть вклад на небольшую сумму. Банк Москвы - открывают без проблем, но также неудобные условия для небольших сумм.
Я не утверждаю, что в других отделениях банка, в других регионах банк с радостью Вам откроет вклад в пользу третьего лица как положено по Закону.
Я даже ни чуть не сомневаюсь, что я, придя завтра в другое отделение банка в моем регионе, по которому выйгран суд, банк вновь мне ответит отказом или запросит документы от 3го лица...
Как в принципе и поступает Сбер-проверено.
п.с. АКБАРС банк не открывает вклад в пользу третьего лица.