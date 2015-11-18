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Банки где отказали в открытии договора в пользу третьего лица

18.11.2015 21:08 7 1 350 просмотров
В связи с использованием банками представляемой мной информации мне во вред, я удаляю список... smile;)

Комментарии 7

Николай Канашин  (Kanashin_ny)
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Здравствуйте! Скажите пожалуйста, что это такое: "открытие договора в пользу третьего лица"?
Сергей Сергеев  (sergeiw)
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Цитата
Николай Канашин пишет: что это такое: "открытие договора в пользу третьего лица"?
Если коротко то: договор в пользу третьего лица -ст.430 ГК РФ и вклад в пользу третьего лица - ст.842 ГК РФ.
Если нужны подробности - то Словарь БанкиРУ
и моя тема Открытие вклада в пользу "третьего лица"
Отстояв в судах процессы, побывав на обжалованиях, я чего только не наслушался от банков...Нелепые доводы по отказам в открытии вклада в пользу, по идентификации, по необходимости предъявления документов. Иногда такой smile:wall: говорят и пишут в возражениях, что диву даешься юридической грамотности представителей банков.
А уж обвинений я наслушался тоже вдоволь: и извлечение прибыли и по ст.10 ГК РФ -злоупотребление правом... А может мне сейчас иски подать на банки о клевете smile:scratch:
Но практика теперь у местных судов наработана, даже сумел в апелляции изменить решение в свою пользу, так что остальные суды по банкам пройдут по накатанной. Даже не интересно становится. smile:pardon:
Сергей Сергеев  (sergeiw)
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Пройдя более дюжины судов, в том числе и апелляций...
Выводы:
1. Открыть вклад в пользу третьего лица можно на любой вклад доступный для открытия.
2. Открыть вклад в пользу третьего лица это обязанность, а не право банка.
3. Клиентом банка будет являться вноситьль денежных средств, на него оформляется договор вклада и на него оформляется счет вклада.
4. Никакие документы от третьего лица приносить в банк (подлинник ДУЛ, заверенные копии, копии, доверенности и иное), как то и сообщать банку реквизиты ДУЛ, данные регистрации по месту жительства, дату рождения третьего лица, вноситель средств НЕ обязан.
5. Вклад в пользу третьего лица может быть открыт и на н/л ребенка (до 14 лет).
6. Сообщать третьему лицу об открытии в его пользу вклада, обязанности у вносителя средств нет.
7. Третье лицо вступает в права по вкладу (происходит перемена прав) только в момент первого волеизъявления в банк (в момент первой явки)*. При этом сам договор нести не обязательно.
8. В случае наступления страхового случая у банка, страховое возмещение АСВ получает третье лицо.
Яна Импери  (ImperiYA)
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Цитата
Сергей Сергеев пишет:
8. В случае наступления страхового случая у банка, страховое возмещение АСВ получает третье лицо.

Доброго всем!
Возможно дополнение?
9. В случае наступления страхового случая у банка, страховое возмещение АСВ также имеют право получить: Представитель третьего лица по генеральной нотариальной доверенности, нотариальной доверенности на представительство третьего лица в банковской сфере и АСВ и, если вклад открывался в пользу ребенка, - его законный представитель, т. е. Родитель.
Сергей Сергеев  (sergeiw)
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Цитата
Возможно дополнение?
Конечно можно, даже нужно.
Цитата
9. В случае наступления страхового случая у банка, страховое возмещение АСВ также имеют право получить: Представитель третьего лица по генеральной нотариальной доверенности, нотариальной доверенности на представительство третьего лица в банковской сфере и АСВ и, если вклад открывался в пользу ребенка, - его законный представитель, т. е. Родитель.
Только нет такого понятия "генеральная" доверенность.
А вот в последнем случае могут быть нюансы...с опекой. Некоторые банки требуют справку из опеки.
Сергей Сергеев  (sergeiw)
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Тут я получив решения судов с отметками о вступлении в силу, кипу ИЛ, обзаведясь свободными средствами решил вновь пройтись по отделениям банков...
НИЧЕГО не помянялось. Все, ВСЕ!, отделения, даже те в которых был первоначальный отказ, опять отказались открыть вклад, а при указании на решение суда об обязанности его исполнить, поясняли, мол ничего им про это не известно. А попростому (как сказала одна сотрудница) -им чихать на Решение суда, им указание руководителя отделения и должностные инструкции и внутренние алгоритмы важнее. Мол езжайте с Решением суда в головной офис и предъявляйте его в правление smile:D
Как бы не было смешно, а это все печально. Мало того, что нужно доказать в суде банку его неправоту, получить решение, дождаться его вступления в силу (а все банки идут в апелляцию и её проигрывают), получить ИЛ, но и ЗАСТАВИТЬ банк исполнить решение суда. Вот это самый тяжелый процесс, с которым не справиться даже ФССП (проверено).
Поэтому банк неисполняющий решение суда....можно заставить его исполнять только наказав рублем.
Хотя как я понял из практики банков, им лучше платить штрафы в ФССП, убытки и МВ, чем что либо менять в АБС.
Прискорбно. А куда же смотрит ЦБ? Да никуда, дает отписки об гражданско-правовых отношениях. Хотя эти отношения считаются ПУБЛИЧНЫМИ, т.е. для широкого круга клиентов.

И да, главное, тему читают представители банков. Знайте, завтра я приду и к Вам smile;)
Дмитрий Д  (DenZi)
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Цитата
Сергей Сергеев пишет:
Мало того, что нужно доказать в суде банку его неправоту, получить решение, дождаться его вступления в силу (а все банки идут в апелляцию и её проигрывают))

В разных регионах разная практика. В Вашем регионе практика вами созданная идет по накатанной, все нормально. Но суммы взыскиваемые очень не значительные и не стоят потраченного времени.
А в других регионах другая практика.
Иногда, редко, но банки суды выигрывают и апелляцию выигрывают. Например не так давно у вас было 12.03.2018, банк в этом случае выиграл (не пишу конкретику, чтобы информация не пошла вам во вред в других судах). Прецеденты могут развернуть судебную практику в другую сторону.
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