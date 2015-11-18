Банки где не требуют снятия копии паспорта при оформлении договора вклада

То есть список банков, где мне удалось убедить сотрудников и руководство банка, путем долгих разъяснений и запросов в РКН, что лицо обратившееся в банк с желанием оформить договор вклада, дял идентификации предъявляет сотруднику банка свой паспорт и .....ПРАВО (а не обязанность) предоставить ИЛИ копию паспорта или передать/сообщить реквизиты своего паспорта. В случае отказа в предоставлении копии паспорта банк может попросить оформить письменный отказ клиента и заверить переданные банку реквизиты паспорта.

Москоммерцбанк

Русский Ипотечный Банк

Адмиралтейский

БФГ-Кредит

Русский Стандарт, после двух месяцев препирательств, заявлений-ответов, вернул мне копию паспорта и удалили ВСЕ мои персональные данные из своих баз. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции.

Трансстройбанк. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции.