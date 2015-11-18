Вход
Профиль Блог Лента Активность

Банки где не требуют снятия копии паспорта при оформлении договора вклада

18.11.2015 21:12 6 902 просмотра
То есть список банков, где мне удалось убедить сотрудников и руководство банка, путем долгих разъяснений и запросов в РКН, что лицо обратившееся в банк с желанием оформить договор вклада, дял идентификации предъявляет сотруднику банка свой паспорт и .....ПРАВО (а не обязанность) предоставить ИЛИ копию паспорта или передать/сообщить реквизиты своего паспорта. В случае отказа в предоставлении копии паспорта банк может попросить оформить письменный отказ клиента и заверить переданные банку реквизиты паспорта.
Москоммерцбанк
Русский Ипотечный Банк
Адмиралтейский
БФГ-Кредит
Русский Стандарт, после двух месяцев препирательств, заявлений-ответов, вернул мне копию паспорта и удалили ВСЕ мои персональные данные из своих баз. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции.
Трансстройбанк. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции.

Комментарии 6

Максим  (terapevt)
#
Оно бы и хорошо... Но где теперь тот Адмиралтейский? Где теперь тот Москоммерц?
Сергей Сергеев  (sergeiw)
#
Ну Адмиралтейского уже нет, а Москоммерцбанк жив -здоров.
п.с. буду посвободнее, распишу подробно правовые основания, выводы Роскомнадзора, доводы ЦБ и судебную практику.
Олег Боровиков  (OlegTSK)
#
Сергей, с большим интересом и на одном дыхании прочел все 107 ваших отзывов в Народном рейтинге. Вот сейчас сижу смотрю на эту тему -- какие банки не настаивают на снятии копии паспорта при открытии вклада. Звучит как фантастика какая-то, открыть вклад в банке, не оставив им копию своего паспорта. У меня вот проблема возникла -- Росгосстрах отказался вернуть вклад, сходу сообщив мне, что для совершения расходных операций по вкладу, представление действующего общегражданского паспорта не достаточно, нужно представить еще какой-нибудь документ, удостоверяющий личность (например, военник, загран, воен. билет или СНИЛС). Как думаете, из вашего личного опыта, это вообще нормально, что они помимо паспорта требуют что-то еще? Сейчас правда на втором документе уже не настаивают, различные другие требования походу придумывают, но вклад по-прежнему отказываются отдать, даже после того, как я выполнил их дополнительные требования. Даже уже не знаю, что и думать, может тупо себе решили мои деньги забрать, там народ в отделении странный какой-то подобрался. Написал в Народный рейтинг, ПБ молчит (если он там в Народном рейтинге вообще есть, пока себя никак не проявил).
Сергей Сергеев  (sergeiw)
#
Олег, здравствуйте. Спасибо за интерес к моей персоне smile;)
ТО что я написал в начале темы совсем не означает что завтра или после завтра, в каком либо из отделений указанных банков какая либо Маринка потребует "только копию паспорта" а не сведения о реквизитах.

РГС вообще мутный банк как я понял и как пишут в Интернете.
Запрашивать при выдаче вклада ещё какой либо документ кроме паспорта грРФ незаконно.
Я надеюсь, что при первом требовании в банке Вы оставили им претензию с указанием обстоятельств и забрали себе копию с отметкой о принятии?
Банк письменно или устно потребовал предоставить второй документ? На что РГС ссылается?
Ст.837 ГК РФ указывает на обязанность выдачи вклада по первому требованию.
Основным документом удостоверяющим личность (по ФЗ-115, Инструкции 153-И и Положению 499-П, правилам ведения расчетно-кассовых операций) является паспорт грРФ.
Если не писали требование о выдаче/возврате вклада, то обязательно напишите, указав, что приходили ранее и Вам отказали. Потом по 395 ГК проценты взыщите.

И совет: в банк с подлинником договора и приходниками не ходите. Сделайте копии.
Все обращения только письменно с получением копии с отметкой о принятии.
Олег Боровиков  (OlegTSK)
#
Сергей, большое спасибо за ответ. Буду действовать если сегодня опять не отдадут вклад. Утром позвонили, типа приходи забирай, посмотрим.

РГС требовал второй документ устно, операционистка даже устно не проинформировала с чего это вдруг им нужен второй документ. Нужен и все, типа процедура в банках такая. Руководитель отделения, с которой вчера удалось все таки пообщаться, настаивала, что требование второго документа предусмотрено в их внутренних инструкциях, которые строго ДСП и клиенты с ними ознакомиться не могут (это к вопросу о том, на что ссылаются). Единственное что они могли мне показать, это распечатка на поллисточка (без печатей и подписей, просто текст), которая размещена в клиенской зоне среди кучи других бумаг, где сказано, что для сохранности средств, расходные операции осуществляются с направлением кода на мобильный телефон клиента. А затем идет приписка - в случае отсутствия у клиента мобильного телефона, тогда нужно либо пройти фотографирование, либо представить какой нибудь второй документ, удостоверяющий личность. Т.е. если этот листочек они не сами состряпали после возникновения конфликта со мной, то получается они частично правы насчет доп. документов. Хотя мобильный у меня в первый день все время в руках был, но сделать расходную операцию через направление кода мне никто не предложил, сразу потребовали второй док.
Сергей Сергеев  (sergeiw)
#
Ага, я извиняюсь, а РГС справку об сдаче баканализа не требует при выдаче вклада?
При заключении договора вклада, в общих условиях, в УКБО или каких то документах, которые Вы приняли, заключив договора были такие положения?
Все эти меры "безопасности" и "сохранности" средств, могут быть применены с Вашего согласия, как и фотографирование.
При открытии вклада, при заключении договора Вы прошли идентификацию, в соответствии с ФЗ-115. Банк получил сведения о Вас (Анкета) и копию паспорта (сведения о реквизитах).
Законом не предусмотрено при выдаче вклада обуславливать какими либо неуказанными в договоре процедурами.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения