Банки где не требуют снятия копии паспорта при оформлении договора вклада

То есть список банков, где мне удалось убедить сотрудников и руководство банка, путем долгих разъяснений и запросов в РКН, что лицо обратившееся в банк с желанием оформить договор вклада, дял идентификации предъявляет сотруднику банка свой паспорт и .....ПРАВО (а не обязанность) предоставить ИЛИ копию паспорта или передать/сообщить реквизиты своего паспорта. В случае отказа в предоставлении копии паспорта банк может попросить оформить письменный отказ клиента и заверить переданные банку реквизиты паспорта.
Москоммерцбанк
Русский Ипотечный Банк
Адмиралтейский
БФГ-Кредит
Русский Стандарт, после двух месяцев препирательств, заявлений-ответов, вернул мне копию паспорта и удалили ВСЕ мои персональные данные из своих баз. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции.
Трансстройбанк. Уточню - как представителя клиента, но совершающего денежные операции.
Комментарии 6
п.с. буду посвободнее, распишу подробно правовые основания, выводы Роскомнадзора, доводы ЦБ и судебную практику.
ТО что я написал в начале темы совсем не означает что завтра или после завтра, в каком либо из отделений указанных банков какая либо Маринка потребует "только копию паспорта" а не сведения о реквизитах.
РГС вообще мутный банк как я понял и как пишут в Интернете.
Запрашивать при выдаче вклада ещё какой либо документ кроме паспорта грРФ незаконно.
Я надеюсь, что при первом требовании в банке Вы оставили им претензию с указанием обстоятельств и забрали себе копию с отметкой о принятии?
Банк письменно или устно потребовал предоставить второй документ? На что РГС ссылается?
Ст.837 ГК РФ указывает на обязанность выдачи вклада по первому требованию.
Основным документом удостоверяющим личность (по ФЗ-115, Инструкции 153-И и Положению 499-П, правилам ведения расчетно-кассовых операций) является паспорт грРФ.
Если не писали требование о выдаче/возврате вклада, то обязательно напишите, указав, что приходили ранее и Вам отказали. Потом по 395 ГК проценты взыщите.
И совет: в банк с подлинником договора и приходниками не ходите. Сделайте копии.
Все обращения только письменно с получением копии с отметкой о принятии.
РГС требовал второй документ устно, операционистка даже устно не проинформировала с чего это вдруг им нужен второй документ. Нужен и все, типа процедура в банках такая. Руководитель отделения, с которой вчера удалось все таки пообщаться, настаивала, что требование второго документа предусмотрено в их внутренних инструкциях, которые строго ДСП и клиенты с ними ознакомиться не могут (это к вопросу о том, на что ссылаются). Единственное что они могли мне показать, это распечатка на поллисточка (без печатей и подписей, просто текст), которая размещена в клиенской зоне среди кучи других бумаг, где сказано, что для сохранности средств, расходные операции осуществляются с направлением кода на мобильный телефон клиента. А затем идет приписка - в случае отсутствия у клиента мобильного телефона, тогда нужно либо пройти фотографирование, либо представить какой нибудь второй документ, удостоверяющий личность. Т.е. если этот листочек они не сами состряпали после возникновения конфликта со мной, то получается они частично правы насчет доп. документов. Хотя мобильный у меня в первый день все время в руках был, но сделать расходную операцию через направление кода мне никто не предложил, сразу потребовали второй док.
При заключении договора вклада, в общих условиях, в УКБО или каких то документах, которые Вы приняли, заключив договора были такие положения?
Все эти меры "безопасности" и "сохранности" средств, могут быть применены с Вашего согласия, как и фотографирование.
При открытии вклада, при заключении договора Вы прошли идентификацию, в соответствии с ФЗ-115. Банк получил сведения о Вас (Анкета) и копию паспорта (сведения о реквизитах).
Законом не предусмотрено при выдаче вклада обуславливать какими либо неуказанными в договоре процедурами.