Звонки от банка или коллекторов НЕ клиентам банка

Почитал тут НР, половина сообщений и жалоб о том, что людям названивают банки (или коллекторы). Банк разыскивает неплательщика должника или через родных или через соседей. При этом сам должник при заключении договора давал в анкете-заявке контакты родных или близких, соседей или работы.
Итак, есть закон "О персональных данных". Он регулирует правоотношения с операторами по обработке ПД (банками) и физическими лицами (клиентами). Так вот, если при заключении договора кредита я передам (без ведома третьего лица) в банк данные (ФИО, домашний адрес, номер телефона и др) физического лица (родных, друзей, соседей) , то я в принципе нарушу ГК РФ (неприкосновенность частной жизни), а вот банк принимая от меня эти данные нарушит уже ФЗ "О персональных данных". Так как банк ОБЯЗАН получить от лица оформляющего кредит письменное согласие от третьих лиц (родных, близких, друзей, соседей), на обработку персональных данных в данном банке. Все доводы банка, мол что эти данные нужны лишь для экстренной связи с должником, не обрабатываются и не хранятся, не обзваниваются в автоматическом режиме -не приемлемы.
Практически тоже самое по поводу номеров телефонов, которые заёмщик указывает в анкете-заявке. Ещё в 2012г на конференции ассоциации российских банков ставился этот вопрос, что при офрмлении кредита банк должен получить подтверждение в том, что указанный в анкете-заявке телефон принадлежит заемщику. Это предлагалось осуществить приложением копии договора услуг связи или осуществить технически (типа смс подтверждение).
Что делать если вас одолевают из банка или с КА звонками с требованием "предоставить" должника или связаться с ним или того хуже беприкословно выплатить долг? Приэтом что вы не клиент, кредит не брали и свои ПД в банк не давали.
Письменное требование в банк с описанием проблемы, изложением фактов, номеров телефонов с которых звонят и др. Желательно подкрепиться доводами основанными на законе. Ну и собственно требование: исключить ваш номер из обзвона или вообще удалить ваши ПД из банка. При этом обязательно указать, что данное требование передать и третьим лицам (коллекторам банка) и получить от них подтверждение об выполнении.
В 50/50 банки такие требования исполняют и дают письменный ответ. Ответ конечно же лучше настоять и получить письменный.
Если отказываются ыполнить ли нереагируют, то обращение в Роскомнадзор (можно с сайта РКН), с обязательным приведением доказательств и доводов. В случае наличия предоставленных в РКН доказательств нарушения ваших прав, РКН проводит проверку, делает запросы в банк, выявляет нарушение в обработке ПД и передает материалы в прокуратуру для привлечения банка к ответственности по ст.13.11 КоАП РФ.
Комментарии 4
В соответствии с п. 1 Указа Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях, относятся к сведениям конфиденциального характера.
ФЗ «О персональных данных» является основным законодательным актом РФ в области персональных данных, который:
- регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных (ч. 1 ст. 1 закона);
- даёт основные понятия в области персональных данных (ст. 3 закона);
- определяет принципы и условия обработки персональных данных (ст. 5 и ст. 6 закона);
- обеспечивает конфиденциальность персональных данных (ст. 7 закона);
- определяет условия и необходимость согласия субъекта персональных данных (ст. 9 закона),
а также определяет права субъекта персональных данных (глава 3 закона) и обязанности оператора (глава 4 закон) и иные действия в области персональных данных.
По определению п. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное и имущественное положения, другая информация.
Такая информация о персональных данных, в том числе, содержится в документе, удостоверяющем личность гражданина РФ (паспорт), свидетельстве о рождении, справке о месте жительства, свидетельстве о праве собственности, договоре купли-продажи, а также договоре об оказании услуг связи абоненту-гражданину, иных документах, актах, справках, накладных и т.д.
Обработка некоторых категорий персональных данных третьих лиц (зачастую Фамилия, имя и абонентский номер телефона, выделенный данному гражданину в соответствии с договором об оказании услуг связи), использование сведений о которых, в том числе включение информационно-справочные данные, а также передача сообщений электросвязи и их получение, допускается в соответствии со ст. 62 и 63 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», и ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» только с его согласия.
Обработка абонентского номера телефона, фамилии и отчества гражданина, места его проживания («позовите Вашего соседа или передайте ему тот то и т.д.»), не являющегося клиентом Банка, относится к персональным данным, полученным с нарушением ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных».
Вопрос: Вправе ли физическое лицо представлять персональные данные своих близких родственников?
Ответ: Предоставление физическим лицом оператору персональных данных близких родственников возможно только при наличии письменного согласия указанных лиц либо в случаях, установленных федеральными законами.
Вопрос: Вправе ли кредитная организация обрабатывать персональные данные физических лиц, получивших отказ в предоставлении кредита? Возможно ли хранить формы анкет-заявок на получение кредита в формате цифровых копий?
Ответ: Персональные данные субъектов персональных данных, полученные кредитной организацией при рассмотрении заявок на получение кредита, в случае отрицательного решения кредитной организации подлежат уничтожению в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
Обращаем Ваше внимание, что типовые формы документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, могут храниться в формате цифровых копий при соблюдении требований к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
Вопрос: Возможно ли получение согласия на обработку персональных данных по телефону? Что является доказательством получения согласия на обработку персональных данных при покупке товаров в интернет-магазинах?
Ответ: При заполнении вэб-формы заявки на покупку товара на сайте интернет-магазина в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" критерием, свидетельствующим о получении оператором согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, является файл электронной цифровой подписи.
Кроме того, предложение оператора о продаже товара в отдельных случаях может рассматриваться как публичная оферта.
Таким образом, субъект персональных данных, акцентируя указанную оферту, тем самым осуществляет конклюдентные действия, выражающие его волю и согласие на обработку его персональных данных, предоставленных при заполнении заявки на покупку товаров.
Получение согласия на обработку персональных данных по телефону, посредством СМС-сообщений действующим законодательством Российской Федерации не установлено.
Вопрос: Вправе ли оператор запрашивать сведения о судимости?
Ответ: В соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона "О персональных данных" обработка персональных данных о судимости может осуществляться государственными органами или муниципальными органами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иными лицами в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами.
Вопрос: Как документально оформить факт уничтожения персональных данных субъекта?
Ответ: Порядок документальной фиксации уничтожения персональных данных субъекта определяется оператором персональных данных самостоятельно. Уничтожение персональных данных субъекта осуществляется комиссией либо иным должностным лицом, созданной (уполномоченным) на основании приказа Оператора. Наиболее распространенными способами документальной фиксации уничтожения персональных данных субъекта является оформление соответствующего акта о прекращении обработки персональных данных либо регистрация факта уничтожения персональных данных в специальном журнале. Типовая форма акта и журнала утверждаются самим Оператором.
Вопрос: Существуют ли стандарты или рекомендации по исполнению Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" операторами?
Ответ: Да, такие документы, разработанные отдельными представителями операторского сообщества, существуют. Ознакомиться с ними можно в разделе "Стандарты, рекомендации и концепции" портала "Персональные данные":
- стандарты и рекомендации в области стандартизации Банка России - http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/;
- концепция защиты персональных данных в информационных системах персональных данных оператора связи - http://minkomsvjaz.ru/3495/8317/8319/8322/;
- методические рекомендации для организации защиты информации при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости - http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/informatics/5, http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/informatics/4.
1) в случае выдвижения со стороны Банка и МФО с использованием средств электросвязи (мобильного или стационарного абонентских номеров телефонов или адреса электронной почты) в Ваш адрес требований об оплате задолженности с иного (другого) лица, в том числе Вашего близкого или знакомого необходимо зафиксировать данные о лице, выдвинувшем такие требования (например: внимательно выслушать сообщение, сделать аудиозапись сообщения, сделать скриншот такого сообщения с сети Интернет, уточнить местоположение и реквизиты данного юридического лица, дату, время телефонного звонка, сообщения, абонентский номер телефона, с которого был совершён звонок или адрес электронной почты, а в случае СМС сообщения сохранить данное сообщение для дальнейшей распечатки или сделать с него скриншот и иные доступные для Вас методы);
2) довести до звонившего, что Вы не являетесь ни клиентом, ни представителем клиента, ни выгодоприобретателем, а также уведомить о том, что будете вынуждены обратиться за защитой Ваших прав;
3) в случае выдвижения со стороны Банка и МФО к Вам требований путём направления почтовых уведомлений (сообщений) с требованиями об оплате задолженности иного (другого) лица, Вам необходимо сохранить данное уведомление (сообщение) в целях дальнейшего использования при обращении в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, предварительно проанализировав сведения, содержащиеся в нём с реальными Вашими данными;
4) в случае выдвижения со стороны Банка и МФО к Вам требований путём размещения сведений о задолженности на стенах в подъезде жилого дома, на входной двери и иных способах, зафиксировать данные факты путём фотографирования, получения подтверждения о представителей управляющей организации (ТСЖ, УК, ЖСК и т.д.) путём получения справки или письменного пояснения по данному факту, обратиться с заявлением в органы полиции с приложением подтверждающих материалов (фото, видеоизображения, пояснения, справка и т.д.) о нарушении Ваших Конституционных прав данных, а также совершения фактов мелкого хулиганства сотрудниками лица, направившего их для данных действий4
5) собрать и направить в Управление Роскомнадзора по Пермскому краю заявление с жалобой на действия юридического лица о нарушении ваших прав как субъектов персональных данных с приложением следующих материалов и документов:
- копию документа, подтверждающего обработку лицом Ваших персональных данных;
- копию договора, на оказание услуг связи, подтверждающего выделение Вам абонентского номера телефона;
- детализацию счета за телефонные соединения, подтверждающую наличие входящих телефонных звонков (включая смс-сообщения) с абонентских номеров телефонов юридического лица, с указанием этих номеров;
- Ваше согласие на использование Управлением Ваших персональных данных и сведений, содержащихся в обращении, в том числе и при направлении Управлением запросов юридическим лицам о предоставлении ими необходимых сведений (информации) по фактам, указанным в Вашем обращении."