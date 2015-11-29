Звонки от банка или коллекторов НЕ клиентам банка

Почитал тут НР, половина сообщений и жалоб о том, что людям названивают банки (или коллекторы). Банк разыскивает неплательщика должника или через родных или через соседей. При этом сам должник при заключении договора давал в анкете-заявке контакты родных или близких, соседей или работы.

Итак, есть закон "О персональных данных". Он регулирует правоотношения с операторами по обработке ПД (банками) и физическими лицами (клиентами). Так вот, если при заключении договора кредита я передам (без ведома третьего лица) в банк данные (ФИО, домашний адрес, номер телефона и др) физического лица (родных, друзей, соседей) , то я в принципе нарушу ГК РФ (неприкосновенность частной жизни), а вот банк принимая от меня эти данные нарушит уже ФЗ "О персональных данных". Так как банк ОБЯЗАН получить от лица оформляющего кредит письменное согласие от третьих лиц (родных, близких, друзей, соседей), на обработку персональных данных в данном банке. Все доводы банка, мол что эти данные нужны лишь для экстренной связи с должником, не обрабатываются и не хранятся, не обзваниваются в автоматическом режиме -не приемлемы.

Практически тоже самое по поводу номеров телефонов, которые заёмщик указывает в анкете-заявке. Ещё в 2012г на конференции ассоциации российских банков ставился этот вопрос, что при офрмлении кредита банк должен получить подтверждение в том, что указанный в анкете-заявке телефон принадлежит заемщику. Это предлагалось осуществить приложением копии договора услуг связи или осуществить технически (типа смс подтверждение).



Что делать если вас одолевают из банка или с КА звонками с требованием "предоставить" должника или связаться с ним или того хуже беприкословно выплатить долг? Приэтом что вы не клиент, кредит не брали и свои ПД в банк не давали.

Письменное требование в банк с описанием проблемы, изложением фактов, номеров телефонов с которых звонят и др. Желательно подкрепиться доводами основанными на законе. Ну и собственно требование: исключить ваш номер из обзвона или вообще удалить ваши ПД из банка. При этом обязательно указать, что данное требование передать и третьим лицам (коллекторам банка) и получить от них подтверждение об выполнении.

В 50/50 банки такие требования исполняют и дают письменный ответ. Ответ конечно же лучше настоять и получить письменный.

Если отказываются ыполнить ли нереагируют, то обращение в Роскомнадзор (можно с сайта РКН), с обязательным приведением доказательств и доводов. В случае наличия предоставленных в РКН доказательств нарушения ваших прав, РКН проводит проверку, делает запросы в банк, выявляет нарушение в обработке ПД и передает материалы в прокуратуру для привлечения банка к ответственности по ст.13.11 КоАП РФ.