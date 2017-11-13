Популярные сообщения

Увидев в Яндекс.Деньги QR оплату, решил попробовать. Легко убедился что читает приложение далеко не все коды.
Но почему это происходит не стал разбираться. Щелкнул Паркуром и он все распознал.
Акция по платежам без комиссии заставила еще раз вернуться к теме. И опять я убедился Яндекс.Деньги недоработал приложение.
Попробовал разобраться, нашел кучу приложений для Андроида и убедился что существует проблема с правильным распознанием.
Часть квитанций при чтении превращается в не читаемые кракозябры.
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