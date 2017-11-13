Но почему это происходит не стал разбираться. Щелкнул Паркуром и он все распознал.
Акция по платежам без комиссии заставила еще раз вернуться к теме. И опять я убедился Яндекс.Деньги недоработал приложение.
Попробовал разобраться, нашел кучу приложений для Андроида и убедился что существует проблема с правильным распознанием.
Часть квитанций при чтении превращается в не читаемые кракозябры.
Поиск в ин-те показал что этим не один я мучусь. Но решение и объяснение чаще всего предлагалось простое: "пойди на сай забей и сгенерируй". Попробовал. Прочитал, но почему-то очень плохо сгенерированный код с экрана смартфон читает.
Поиски в ин-те не прекращал и наткнулся сайт qr это просто
Почитал и нашел приложения которые могут помочь в борьбе с кодами. Одно приложение уже было испробовано NeoReader QR & Barcode Scanner и признано частично годным. Второе QR-Check по заверениям разработчика
Цитата
|Приложение распознает и производит анализ распознанного текста на соответствие стандартам банков для оплаты по ДШК. Также производится проверка на критические ошибки в значениях реквизитов. Приложение писалось под требования Сбербанка по приему по ДШК, поэтому в других банках данные ошибки могут не являться критическими.
Приложение читает русский текст корректно показывает ошибки по полям. Хотя не слишком то функционально. А NeoReader имеет хороший алгоритм, читает слету и умеет кодировать (да и реклама не столь навязчива как в большинстве приложений).
Связка этих приложений и текстового редактора позволяет победить QR проблему.
Алгоритм действий:
- 1. Читаем код QR-Check
- 2. Смотрим с какого текста начинается. Если ST00011, то стоит заменить на ST00012 и возможно проблемы будут решены
- 3. Копируем текст. Открываем NeoReader QR .Скопированный текст помещаем в поле для текста на вкладке создать. При необходимости делаем замену ST00011 на ST00012. Можно произвести небольшие правки в окошке приложения.
- 4. Генерируем код и считываем его с экрана другим смартфоном или посылаем его на комп (приложение имеет возможность передачи как текста так и картинки с кодом).
- 5. Если задача генерирования кода постоянна, то стоит сделать текстовый шаблон. В шаблон можно внести и ФИО, адрес плательщика и тп и тд. Опыты над шаблонами показали, что порядок полей практически не важен (не стоит трогать первое поле!). В шаблоне для лучшего восприятия можно применять переносы строки. Многие QR коды содержат платежные периоды коды и тп. Если будете заниматься редактированием шаблона стоит прочитать текст на сайте
Надеюсь мой опус сбережет Вам толику времени.
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