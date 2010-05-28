Вход
Профиль Блог Лента Активность

Рад приветствовать всех гостей и завсегдатаев портала Банки.ру!

28.05.2010 14:04 32 1 835 просмотров
Постараюсь обсуждать темы, интересные всем, а не только мне. Люблю узнавать об интересных идеях во всех областях современной жизни, и людях, у которых много таких идей. Со своей стороны обязуюсь делиться собственными открытиями и находками по мере их поступления.

Комментарии 32

tx87  (tx87)
#
Приветствуем Вас!
tx87  (tx87)
#
Почитал о Банке который Вы представляете.Это как своеобразное знакомство в какой то степени.
Вычитал,что Вы имеете несколько Бизнесов...Нахождение в составе владельцев Максвелл Банка для Вас что это?Новое "поле" для работы..или это для Вас очередной Бизнес-Проект как например для Олега Тинькова?
Почему у Банка нет региональных офисов?В Стратегии развития Банка предусмотрен такой ппункт? smile:)
Спасибо
CreditWay  (CreditWay)
#
"...или это для Вас очередной Бизнес-Проект как например для Олега Тинькова? "

...или Рустама Тарико ?
Прям тренд наметился среди "алкогольных королей". smile:)
tx87  (tx87)
#
А в чем суть идеи "Банк Нового Поколения"?Как говорится "в чем фишка"?
Интересно очень.
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Становитесь нашим клиентом , и через год расскажите своим друзьям ,чем Новое отличается от Старого . smile:ura:
tx87  (tx87)
#
Я непротив попробовать.Только у Вас нет отделения в Нижнем Новгороде пока что,но я думаю обязательно будет smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
К зиме уже сможете стать нашим клиентом. Мы Вас ждем smile:)
tx87  (tx87)
#
smile:)
Хорошо.У меня как раз зимой заканчиваются сроки нескольких депозитов. smile:)
Посмотрим зимой на предложения Вашего Банка smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Это новый проект - Банк нового поколения. Максвелл банк будет частью этого нового международного проекта. В ближайшее время на его основе вырастут по сути два самостоятельных банка , корпоративный банк и банк для частных лиц. Региональный офис сейчас есть в Новороссийске и в ближайшее время появится в Санкт-Питербурге.
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Артур Геннадьевич!
Увидела Ваш блог, и захотелось задать Вам несколько вопросов. Решила, так сказать, блиц-интервью провести. Я - студентка, изучаю маркетинг. Уверена, узнать Ваше мнение захотят очень многие посетители сайта и Вашего блога.

1. Почему в России так мало, не более десятка, корпоративных блогов банков и персональных блогов их топ-менеджеров?
2. В чем Вы видите специфику SMM в банковской сфере?
3. Какие инструменты SMМ, помимо блогов, Вы считаете актуальными для банков и почему?
4. Какие пути кадрового обеспечения SMM Вы считаете самыми перспективными для банковской cферы?
5. По каким критериям следует оценивать эффективность SMM?
6. С какими рисками столкнется любой банк, взявшийся решать задачи SMM?
7. Приведите наиболее удачные, на Ваш взгляд, примеры использования SMM в российской банковской сфере.
(Буду признательна, если сочтете возможным ответить хотя бы на некоторые, показавшиеся Вам наиболее интересными вопросы).

"Social media marketing (SMM)" — маркетинг в социальных медиа. Продвижение или пиар чего-либо в социальных медиа (блоги, форумы, сетевые сообщества) - Википедия

Заранее спасибо!
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
1 Вы сами как считаете ?)
2 3 4 5 В первую очередь ,это прекрасная возможность общаться напрямую с теми, для кого ты работаешь, все остальное в учебниках по маркетингу
6 Однажды открыв дверь, сложно ее закрыть .
7 Следите за нами )))
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Я-то считаю, что большинство банкиров готовы делать только то, что продвигает банк, а в коммерческий эффект блогов они просто не верят. Иначе они уже давно вели бы блоги или поручили это пиарщикам. Может быть, кто-то боится негативных последствий. Например, начатый и брошенный блог может свидетельствовать о нестабильности банка. Возможна и открытая критика.

А Вы видите серьезные репутационные риски для банков от блогов, от участия в социальныъх сетях и от использования прочих инструментов SMM?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Критика ? Думаю да , это главное. Трудно объяснить человеку, как пообещав человеку кредит под 12 % годовых взял в результате 100 !!!
CreditWay  (CreditWay)
#
Хммм.Блоггер Тиньков,как то не парится на этот счет. smile:D
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Те кто так поступает, блогов не ведут! smile;)
Но кроме конструктивной критики, наверное, есть опасность подвергнуться атакам со стороны конкурентов, завистников, недругов? Только честно - не боитесь?
И еще. Вы - интересный собеседник. Скоро Ваш блог соберет сотни поклонников и поклонниц. Будете нанимать помощников? smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Критики ?? Это как прививка в детстве, немного больно , но делает тебя сильней )
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Артур Геннадьевич, нам стоит ждать появления в скором времени корпоративного блога Максвелл Банка?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Пока нет. Если будут какие либо вопросы требующие более детальных ответов , я буду приглашать ответить на них членов моей команды .
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Вот бы получить детальные ответы на мои вопросы и от руководителя Вашего отдела маркетинга! Нельзя его сейчас пригласить smile:) А если здесь этому не место, может быть, разрешите с ним провести интервью?
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
#
Зачем фотографию поменяли??? smile:o Первая очень жизнерадостная smile;) Хватит строгих лиц smile:wall:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Добро пожаловать!
Лично я с большим уважением отношусь Максвелл Банк и его владельцам, но, как справедливо заметил tx87, широкой общественности о нем пока мало что известно. Надеюсь, этот блог поможет отчасти восполнить данный пробел. Велкам!
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Спасибо. Мы будем строить по настоящему открытый банк.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Артур, приветствую!
Очень рада, что рискнул влиться в нашу блогерскую компанию. Давай за жизнь и без купюр! Ой, о чем это я, ведь мы на банковском портале smile;)
Жаль, уезжаем с Филом в отпуск... Но будем следить и с островов. Добро пожаловать!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А Филипп что-то говорил что никаких ноутов и мобил в отпуске smile:D Удачно съездить
Про Максвелл Банк очень интересно, желаю реализовать задуманное
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Филипп сказал, что на острове есть специально обученная черепаха, которая способна доставлять/принимать почту. Только работает медленно, как старый компьютер... smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Здрасьте Вам! smile:)
"корпоративный банк и банк для частных лиц" - в чём преимущества столь категоричного раздела?
Многие, напротив, стараются консолидировать деятельность... smile:shuffle:
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Раздельное питание всегда считалось более здоровым ..)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Так легко Вы от меня не отделаетеся...
"Питание" для Банка или для Клиента? smile:D
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Для всех) Если серьезно то это два совершенно разных бизнеса, две совершенно разные клиентские аудитории. Дайте мне преимущества их объединения и я тогда это сделаю...(объединенный банк)
Мария Волкова  (Sun_Apry)
#
А у Вас нет в планах сделать Максвелл Банк (теперь уже Банк-T) профессиональным участником рынка ценных бумаг? Побывав на сайте банка, я так поняла, что операциями на фондовой бирже вы не занимаетесь..
Nadezhda Larchuzhenkova  (tapusonok)
#
Здравствуйте Артур! smile:)
Я студентка Masters of International Business programme в University of Nottingham. Я пишу диссертацию на тему “The evaluation of the impact of the Social Media on financial institutions in Russia” (Оценка влияния Social media на финансовые учреждения в России).
В настоящее время многие Российские финансовые учреждения (банки, финансовые и инвестиционные компании, страховые компании, финансовые брокеры и др. организации) активно участвуют в коммуникационном процессе с реальными клиентами и потенциальными потребителями через блоги, социальные сети, on-line видео и прочие инструменты Social media.
Одной из задач исследования является узнать мнение профессионалов финансовой сферы о влияниях Social media на финансовый сектор России и на финансовое учреждение в частности.
На этапе завершения исследования (ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 года), мне необходимо провести on-line интервью с представителями и профессионалами Российских финансовых учреждений, которые используют или планируют использовать в будущем инструменты Social media (такие как, блоги, социальные сети, подкасты, вики, on-line видео и др.) в маркетинговых, рекламныx, коммуникационных и PR активностях.
Ваше экспертное мнение и участие в исследовании поможет сформировать виденье о развитии Social Media в России. Это займет не более 30 мин. вашего времени!
Ваши вопросы, комментарии и согласие об участии в исследовании вы можете направить по электронной почте на адреса tapusonok@yahoo.com или tapusonok@mail.ruб либо через Skype, пользователю tapusonok.
Спасибо за время, уделенное прочтению данного сообщения! Надежда Ларчуженкова
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения