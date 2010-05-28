Рад приветствовать всех гостей и завсегдатаев портала Банки.ру!
28.05.2010 14:04
32
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Постараюсь обсуждать темы, интересные всем, а не только мне. Люблю узнавать об интересных идеях во всех областях современной жизни, и людях, у которых много таких идей. Со своей стороны обязуюсь делиться собственными открытиями и находками по мере их поступления.
Комментарии 32
Вычитал,что Вы имеете несколько Бизнесов...Нахождение в составе владельцев Максвелл Банка для Вас что это?Новое "поле" для работы..или это для Вас очередной Бизнес-Проект как например для Олега Тинькова?
Почему у Банка нет региональных офисов?В Стратегии развития Банка предусмотрен такой ппункт?
Спасибо
...или Рустама Тарико ?
Прям тренд наметился среди "алкогольных королей".
Интересно очень.
Хорошо.У меня как раз зимой заканчиваются сроки нескольких депозитов.
Посмотрим зимой на предложения Вашего Банка
Увидела Ваш блог, и захотелось задать Вам несколько вопросов. Решила, так сказать, блиц-интервью провести. Я - студентка, изучаю маркетинг. Уверена, узнать Ваше мнение захотят очень многие посетители сайта и Вашего блога.
1. Почему в России так мало, не более десятка, корпоративных блогов банков и персональных блогов их топ-менеджеров?
2. В чем Вы видите специфику SMM в банковской сфере?
3. Какие инструменты SMМ, помимо блогов, Вы считаете актуальными для банков и почему?
4. Какие пути кадрового обеспечения SMM Вы считаете самыми перспективными для банковской cферы?
5. По каким критериям следует оценивать эффективность SMM?
6. С какими рисками столкнется любой банк, взявшийся решать задачи SMM?
7. Приведите наиболее удачные, на Ваш взгляд, примеры использования SMM в российской банковской сфере.
(Буду признательна, если сочтете возможным ответить хотя бы на некоторые, показавшиеся Вам наиболее интересными вопросы).
"Social media marketing (SMM)" — маркетинг в социальных медиа. Продвижение или пиар чего-либо в социальных медиа (блоги, форумы, сетевые сообщества) - Википедия
Заранее спасибо!
2 3 4 5 В первую очередь ,это прекрасная возможность общаться напрямую с теми, для кого ты работаешь, все остальное в учебниках по маркетингу
6 Однажды открыв дверь, сложно ее закрыть .
7 Следите за нами )))
А Вы видите серьезные репутационные риски для банков от блогов, от участия в социальныъх сетях и от использования прочих инструментов SMM?
Но кроме конструктивной критики, наверное, есть опасность подвергнуться атакам со стороны конкурентов, завистников, недругов? Только честно - не боитесь?
И еще. Вы - интересный собеседник. Скоро Ваш блог соберет сотни поклонников и поклонниц. Будете нанимать помощников?
Лично я с большим уважением отношусь Максвелл Банк и его владельцам, но, как справедливо заметил tx87, широкой общественности о нем пока мало что известно. Надеюсь, этот блог поможет отчасти восполнить данный пробел. Велкам!
Очень рада, что рискнул влиться в нашу блогерскую компанию. Давай за жизнь и без купюр! Ой, о чем это я, ведь мы на банковском портале
Жаль, уезжаем с Филом в отпуск... Но будем следить и с островов. Добро пожаловать!
Про Максвелл Банк очень интересно, желаю реализовать задуманное
"корпоративный банк и банк для частных лиц" - в чём преимущества столь категоричного раздела?
Многие, напротив, стараются консолидировать деятельность...
"Питание" для Банка или для Клиента?
Я студентка Masters of International Business programme в University of Nottingham. Я пишу диссертацию на тему “The evaluation of the impact of the Social Media on financial institutions in Russia” (Оценка влияния Social media на финансовые учреждения в России).
В настоящее время многие Российские финансовые учреждения (банки, финансовые и инвестиционные компании, страховые компании, финансовые брокеры и др. организации) активно участвуют в коммуникационном процессе с реальными клиентами и потенциальными потребителями через блоги, социальные сети, on-line видео и прочие инструменты Social media.
Одной из задач исследования является узнать мнение профессионалов финансовой сферы о влияниях Social media на финансовый сектор России и на финансовое учреждение в частности.
На этапе завершения исследования (ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 года), мне необходимо провести on-line интервью с представителями и профессионалами Российских финансовых учреждений, которые используют или планируют использовать в будущем инструменты Social media (такие как, блоги, социальные сети, подкасты, вики, on-line видео и др.) в маркетинговых, рекламныx, коммуникационных и PR активностях.
Ваше экспертное мнение и участие в исследовании поможет сформировать виденье о развитии Social Media в России. Это займет не более 30 мин. вашего времени!
Ваши вопросы, комментарии и согласие об участии в исследовании вы можете направить по электронной почте на адреса tapusonok@yahoo.com или tapusonok@mail.ruб либо через Skype, пользователю tapusonok.
Спасибо за время, уделенное прочтению данного сообщения! Надежда Ларчуженкова