Как бороться с нефтяной катастрофой в Мексиканском заливе

Продолжаю следить за этой утечкой нефти. Это ж сколько добра пропадает зря и сколько природы, птиц, морских обитателей и прочего гибнет. Пляжи загажены, люди в шоке. Сегодня лента тоже не радовала http://lenta.ru/news/2010/05/30/leak/ Представители BP признали, что принятые меры не принесли результатов, а администрация Обамы вполне может решить отстранить компанию от работ по ликвидации последствий катастрофы и начнет бороться с утечкой своими силами. Правда, своими силами они вряд ли теперь обойдутся. Учитывая, что все это для Штатов превращается в национальную катастрофу, весь мир начнет присылать им братскую помощь. И Россия, конечно, в стороне не останется.
Вот только я бы предложил нашему МЧС загрузить в самолеты не одеяла с палатками и спасателей, а наших отечественных самоварщиков с их оборудованием. Вы, наверно, слышали про самоварщиков. Это такие люди, которые мастерят самопальные нефтеперегонные установки и превращают ворованную нефть в бензин. Ну, может видели по телевизору, как такие установки на Кавказе взрывали, ну и не только там. Они у нас по всей стране есть, хотя с ними борятся.
А можно же не бороться, а наоборот дать этим людям карт-бланш. Летите, друзья дорогие прямиком в Мексиканский залив и быстренько превратите всю эту нефть в бензин и прибыль. Мне почему-то кажется, что у этих молодцов все получится намного быстрее, чем у Обамы и всех МЧС планеты вместе взятых. И ведь всем же будет от этого хорошо! Жителям побережья залива эффективно очистят залив. Самоварщики выйдут из тени, получат легальную возможность трудиться и спасут мир. Слово «Самовар» станет для Америки символом спасения и очищения, и на этом здорово заработает наша Тула. Опять же, рейтинг России поднимется.
Ну да, там есть отдельная проблема на тему того, что будет, когда экологическая катастрофа будет ликвидирована, но оторвать этих ребят от трубы уже просто так не получится. Тут, конечно, будет над чем подумать, но американцы же в свое время победили бутлегеров и сумели адаптировать их к нормальной жизни. Думаю, и наших там адаптируют, когда с пятном будет покончено. Жало только, что мы опять вывезем из России целую плеяду предпринимателей, которые могли бы приносить пользу Родине. (Если бы Родина, конечно, придумала, как привлечь их к легальному бизнесу, а не только к уголовной ответственности. )
А у вас есть конструктивные предложения по борьбе с нефтяной катастрофой?
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