Достаточно одной буквы

Предложил акционерам Банка изменить наименование Банка на Банк – Т
Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: Bank-T (public limited company);
Сокращенное фирменное наименование на английском языке – Bank-T (PLC).
Заключение Банка России о возможности использования данного наименования Банком получено.
Название утвердили. Продолжаем работать.
Комментарии 36
Да что ж такое то...Опять deja vu...
У агентства IQ marketing уже и обкатанная концепция имеется...
"Перейдем на Т"
то лично у меня не сразу пришла эта аналогия)но пришла)
Хотя...Что то в этом есть... С точки зрения маркетинга.
Лично мне будет оч интересно за этим следить!
А Вам удачи в этом деле)
А почему Вы решились на полный ребрендинг?
Чем нынешняя маркетинговая "одежда" Вас не устраивает?)
Самокритичность тут достойна уважения
Недавно в интервью один из наших постоянных жителей списка Forbes сказал такую фразу:
"У бизнеса не может быть оправдания почему он неуспешен..."
Вы согласны с этим?
Как Вы считаете возможно ли в России честно вести успешный бизнес?
Малый,средний,крупный...неважно
Мне бы было интересно очень узнать Ваше мнение.
Про честный бизнес - считаю можно, если не доводить это слово до идиотизма ))
современный российский юмор
Помогу вам чем смогу, как вернусь, - сведу с кем-нибудь. Если для науки надо. Только напомните мне, хотя думаю, и сама не забуду.
Впрочем, однобуквенное "Т" вполне этому условию удовлетворяет. Выбор неплох: буква сама по себе хорошая - симметричная. Только не очень устойчивая: верх шире низа.
@.
Буква Т в новом названии Банка,говорит о новой политике и новой концепции развития и работы банка...потому что Т это значит ТОП...
Банк берет стратегию развития в уровень ТОП Банка)))
В принципе, долго привыкали все. В том числе сами.
Похоже, за Вашим "Т" кроется серьезная философия, о которой пока умалчивается. Любопытно.
Кстати, у Исаака Ньютона одним из трудов стала таблица, основанная на условном сопоставлении цветов спектра и музыкальной октавы.