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Достаточно одной буквы

01.06.2010 19:33 36 2 387 просмотров
Предложил акционерам Банка изменить наименование Банка на Банк – Т
Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: Bank-T (public limited company);
Сокращенное фирменное наименование на английском языке – Bank-T (PLC).
Заключение Банка России о возможности использования данного наименования Банком получено.
Название утвердили. Продолжаем работать.

Комментарии 36

tx87  (tx87)
#
Ребрендинг пошел полным ходом) smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
smile:o
Да что ж такое то...Опять deja vu...
У агентства IQ marketing уже и обкатанная концепция имеется... smile:)
"Перейдем на Т" smile:)
tx87  (tx87)
#
ну вы знаете,если вы намекаете про Т всмысле Тинькоф)
то лично у меня не сразу пришла эта аналогия)но пришла)
CreditWay  (CreditWay)
#
Именно.
Хотя...Что то в этом есть... smile;) С точки зрения маркетинга. smile:)
tx87  (tx87)
#
Вы считаете у буквы Т есть определенные маркетинговые преимущества перед всеми остальными буквами?)
CreditWay  (CreditWay)
#
Я не о букве.О возможном кумулятивном эффекте в целом. smile:)
tx87  (tx87)
#
эффект кстати может быть как положительный так и отрицательным,либо вообще никаким)
tx87  (tx87)
#
Планируется полный ребрендинг или только маркетинговые состовляющие?)
tx87  (tx87)
#
оч большая и ответственная работа.
Лично мне будет оч интересно за этим следить!
А Вам удачи в этом деле)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Спасибо) Впереди много работы ... Все только начинается ))
tx87  (tx87)
#
Зато как интересно пройти путь от начала до конца проекта)(по-крайней мере мне так думается)
А почему Вы решились на полный ребрендинг?
Чем нынешняя маркетинговая "одежда" Вас не устраивает?)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Максвелл - в Англии, как у нас МММ ... Да и здесь негатива полно
CreditWay  (CreditWay)
#
Хм.Самокритично.Респект.
tx87  (tx87)
#
Да.верно.
Самокритичность тут достойна уважения
tx87  (tx87)
#
Сегодня прогуливаясь днем у меня созрел простой вопрос...к Вам.
Недавно в интервью один из наших постоянных жителей списка Forbes сказал такую фразу:
"У бизнеса не может быть оправдания почему он неуспешен..."
Вы согласны с этим?
Как Вы считаете возможно ли в России честно вести успешный бизнес?
Малый,средний,крупный...неважно
Мне бы было интересно очень узнать Ваше мнение.
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Я считаю , что у человека должно быть право на ошибку.
Про честный бизнес - считаю можно, если не доводить это слово до идиотизма ))
tx87  (tx87)
#
Хороший ответ)Особенно вторая часть)
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Использование инструментов SMM (Ваш блог в первую очередь) вызвано задачами ребрендинга, или решаете более глобальную задачу? Если да - какую?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Задача, построение Банка нового поколения - банка открытого к людям , вместе с людьми и для людей.
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Супер! А это относится и руководителям банка? Они тоже будут доступны для общения? Вы, например, согласитесь на интервью, если о нем Вас попросит простая студентка из Лондона? smile:)
tx87  (tx87)
#
студентка из Лондона по априори не может быть простой)

современный российский юмор smile:)
tx87  (tx87)
#
без обид
Юлия Сухарева  (Juлия)
#
Ну, значит, не судьба smile:cry: , хотя позарез надо для магистерской диссертации несколько интервью взять у банкиров или руководителей отделов маркетинга банков. Чего же от других ждать, если даже в Банке нового поколения не получается договориться... smile:wall:
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Юлия, сама училась и продолжаю писать диссер, правда, обычную, в Раше. smile:)

Помогу вам чем смогу, как вернусь, - сведу с кем-нибудь. Если для науки надо. smile:) Только напомните мне, хотя думаю, и сама не забуду.
@mike  (@mike)
#
Немного поспешно. В том плане, что есть немало банков, использующих аббревиатуры из 4 букв (BSGV, ПСКБ, МКПБб МИнБ). Есть использующие 3 буквы для самодентификации (СМП, МКБ, ВТБ, БПФ, OTP, КМБ {ой, Интеза}). И нет банков, официальное название которых состояло бы из 2 букв (разве что ЦБ - и то это не неофициальное сокращение). Так что прежде чем браться за однобуквенные, можно было бы забить красивые сочетания из 2. Предпочтительно, имеющих одинаковое начертание и сходное произношение в русском и английском алфавите.

Впрочем, однобуквенное "Т" вполне этому условию удовлетворяет. Выбор неплох: буква сама по себе хорошая - симметричная. Только не очень устойчивая: верх шире низа.

@.
tx87  (tx87)
#
осмелюсь заявить)предположение)

Буква Т в новом названии Банка,говорит о новой политике и новой концепции развития и работы банка...потому что Т это значит ТОП...
Банк берет стратегию развития в уровень ТОП Банка)))

tx87  (tx87)
#
по привычке переставил лишних смайлов
qaq  (qaq)
#
А откуда деньги на ребрэндинг?
Мудрый Цурипопик  (Мудрый Цурипопик)
#
На самом деле это не такое и дорогостоящее мероприятие. Тем более, что банк представлен только одним отделением. А самое главное, так это отсутствие кучи посредников, которые заложат свою доп.маржу smile8)
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
#
Да, ребрэндинг дело нешуточное и затратное. Мы через это проходили несколько лет назад. Тогда это было связано с четкой фиксацией названия банка на английском языке Baltic International Bank. Без переводов.
В принципе, долго привыкали все. В том числе сами.

Похоже, за Вашим "Т" кроется серьезная философия, о которой пока умалчивается. Любопытно.
Татьяна  (VTA)
#
Есть теории, которые утверждают, что буквы и звуки имеют свою окраску. Буквы в названии банка, согласно этим теориям, "обязывают" smile:) (хотя, кто заставит... smile;) ) использовать при написании своего «имени» определенный цвет. Так вот, "Т" относится к зеленой группе и являет собой пастельный оттенок зеленого..
Кстати, у Исаака Ньютона одним из трудов стала таблица, основанная на условном сопоставлении цветов спектра и музыкальной октавы.
Татьяна  (VTA)
#
разрешите вопрос? Ребрендинг это хорошо, даже здорово, а капитал планируете увеличивать? если не секрет конечно.. smile:)
Alex  (alex_nvrsk)
#
Т... А с чем у автора связана буква "Т"? Почему именно такой выбор?
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