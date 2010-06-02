Вариации на тему Т

Хорошо работать с креативной командой. Уже со вчерашнего вечера сотрудники шлют на мэйл разные примеры использования буквы Т в классике, фольклоре и т.д. Надо признаться, что и я на это подсел: сижу, вспоминаю разные фразы со словами на Т. Вот, например:Весь мир – ТА люди в нем актеры.А без Т не вытащишь рыбку из пруда.Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась Т!Еще:Т и Т – всё пере Т… ! (терпение и труд все перетрут)Мир, Т, Май!Краткость – сестра Т.Мы в ответе за Т, кого приручили.Интересно, тысячу сочиним?