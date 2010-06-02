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Вариации на тему Т

02.06.2010 08:31 30 2 039 просмотров
Хорошо работать с креативной командой. Уже со вчерашнего вечера сотрудники шлют на мэйл разные примеры использования буквы Т в классике, фольклоре и т.д. Надо признаться, что и я на это подсел: сижу, вспоминаю разные фразы со словами на Т. Вот, например:

Весь мир – Т
А люди в нем актеры.

А без Т не вытащишь рыбку из пруда.

Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась Т!



Еще:

Т и Т – всё пере Т… ! (терпение и труд все перетрут)

Мир, Т, Май!

Краткость – сестра Т.

Мы в ответе за Т, кого приручили.

Интересно, тысячу сочиним? smile:)

Комментарии 30

Iriema  (Iriema)
#
Через Т к звездам. smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Ну раз все же решили съэкономить на IQ marketing,и все равно обыграть(а именно это вы и делаете) - слоган "Перейдем на Т".
Наберите в любом поисковике.Террабайты обсуждений на тему рекламной компании "Т".
Ничего нового вы не придумаете.Готов пари заключить.
Татьяна  (VTA)
#
зачем же так строго? smile:) почему бы мозги "не встряхнуть"? smile;) Думаю Артур прекрасно понимает, что подобную задачу должны решать профи - вероятно, что так и будет... А потом, если "Т" уже согласована с ЦБ, то какое-то смысл она уже в себе заключает..
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Я рад, что Вы лучше меня знаете, что я делаю. Хотя мне казалось, что всегда интересно использовать два пути: обратиться к профессионалам маркетинга и в то же время дать возможность проявить себя всем остальным. У нас достаточно много непризнанных гениев. Я и блог, собственно, заводил для того, чтобы больше людей могло участвовать в обсуждении и формировании новых концепций и прочего. С лучшими будем работать. А тем, кому это неинтересно, я ведь ничего не навязываю.
CreditWay  (CreditWay)
#
Хм.Так мы и участвуем в предложенном Вами обсуждении.Если Вам неинтересны точки зрения отличные от Вашей.Что ж.Хозяин - барин.
Удачи.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Я не спорю, ход хороший... Однако, по-моему в Германии, доигрались.
Объявили конкурс на название "чего - не помню", по-моему самолёта какого-то в Интернете...
Кто-то прикололся и предложил "Сталинград", а публика поддержала... smile:D
Вот не знаю, назвали таки или нет?
Но это так, вариации на тему - блог, конечно, не конкурс.
CreditWay  (CreditWay)
#
Угу...Был такой прикол у "Люфтганзы"... smile:D
Объявили конкурс на имя для нового Аэрбаса 380 smile:D
Stalingrad опять победу одержал... smile8)
Правда потом "ганза" сняла с конкурса
Мотивируя тем, что"... присвоить сегодня самолету немецкой авиакомпании имя «Сталинград» – значит разбередить крайне болезненную моральную, психологическую рану в германском общественном мнении."
smile;)
Ну ни чо...У нас говорят вроде договорились с местной "Air Volga" ответить на демарш немцев. smile:)
Татьяна  (VTA)
#
Мне не нужно много света,
Мне хочется, чтобы светлей;
И радостно мне, что
"Т" может в этом помочь
Елена  (kapella)
#
Т густо, Т пусто smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
"ТТ" smile8)
Для филиалов :
Волгоград - "Т - 34"
Тюмень - "Т - 72"
Масква - "Т -90" smile:)
Чечня - "Т - 95" smile8) smile:D
CreditWay  (CreditWay)
#
Толком толковать,
Да без толку расперетолковывать.

smile:)
tx87  (tx87)
#
T - Take Profit!
smile:)
tx87  (tx87)
#
T - Take Profit!
smile:)
Татьяна  (VTA)
#
Любить иных - тяжелый крест,
А "Т" прекрасен без извилин....
smile:oops:
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
Можно обыграть букву Т с понятием твердости: Твердо стоим на ногах и т.д. Твердь - основа всех конструкций.
Татьяна  (VTA)
#
со вчерашнего дня Ваша "Т" периодически всплывает в голове, хотя своих задач не мало... вот и сейчас навязчиво в голове крутится: Только Так smile:)
Iriema  (Iriema)
#
Вообще жаль, что, наверное, нельзя использовать современные песни - авторские права и всё такое))))))). А ведь как душевно Филипп Бедросович, например, спел про Т:
Т, Т, Т ночью и днём,
Т, Т, Т в сердце моём! smile:ura: smile:)
Хотя, наверное, использование песен Киркорова в рекламной компании серьезного банка может иметь обратный эффект - но я ни разу не специалист по маркетингу, так что тут не мне судить, конечно.)))))))
Ярослав Мельников  (yorkoff)
#
Вас Т-Банк поддержит всегда,
Капитал сохраним на века.
Сохраним,сохраним,приумножим
если надо всегда Вам поможем,
Будет "Т" вашей буквой успеха,
и финансовый шторм - не помеха.

smile;)



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