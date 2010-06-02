Вариации на тему Т

Хорошо работать с креативной командой. Уже со вчерашнего вечера сотрудники шлют на мэйл разные примеры использования буквы Т в классике, фольклоре и т.д. Надо признаться, что и я на это подсел: сижу, вспоминаю разные фразы со словами на Т. Вот, например:
Весь мир – Т
А люди в нем актеры.
А без Т не вытащишь рыбку из пруда.
Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась Т!
Еще:
Т и Т – всё пере Т… ! (терпение и труд все перетрут)
Мир, Т, Май!
Краткость – сестра Т.
Мы в ответе за Т, кого приручили.
Интересно, тысячу сочиним?
Комментарии 30
Наберите в любом поисковике.Террабайты обсуждений на тему рекламной компании "Т".
Ничего нового вы не придумаете.Готов пари заключить.
Удачи.
Объявили конкурс на название "чего - не помню", по-моему самолёта какого-то в Интернете...
Кто-то прикололся и предложил "Сталинград", а публика поддержала...
Вот не знаю, назвали таки или нет?
Но это так, вариации на тему - блог, конечно, не конкурс.
Объявили конкурс на имя для нового Аэрбаса 380
Stalingrad опять победу одержал...
Правда потом "ганза" сняла с конкурса
Мотивируя тем, что"... присвоить сегодня самолету немецкой авиакомпании имя «Сталинград» – значит разбередить крайне болезненную моральную, психологическую рану в германском общественном мнении."
Ну ни чо...У нас говорят вроде договорились с местной "Air Volga" ответить на демарш немцев.
Мне хочется, чтобы светлей;
И радостно мне, что
"Т" может в этом помочь
Для филиалов :
Волгоград - "Т - 34"
Тюмень - "Т - 72"
Масква - "Т -90"
Чечня - "Т - 95"
Да без толку расперетолковывать.
А "Т" прекрасен без извилин....
"Халявщик ты, Лёнька..."
Т, Т, Т ночью и днём,
Т, Т, Т в сердце моём!
Хотя, наверное, использование песен Киркорова в рекламной компании серьезного банка может иметь обратный эффект - но я ни разу не специалист по маркетингу, так что тут не мне судить, конечно.)))))))
Капитал сохраним на века.
Сохраним,сохраним,приумножим
если надо всегда Вам поможем,
Будет "Т" вашей буквой успеха,
и финансовый шторм - не помеха.