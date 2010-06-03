Вопрос к экспертам по недвижимости

Подскажите, пожалуйста, на каком этаже в Москве нужно жить, чтобы тополиный пух в окна не залетал? У меня третий и всё в пуху. У друга седьмой и там тоже не лучше. Всякие сетки на окна не вариант, потому что хочется же иногда распахнуть окно, балконную дверь. И еще хочется сидеть на балконе с хорошей книгой, но чтобы при этом в кофе не падал пух. За опыт неэкспертов с самых разных этажей, у которых нет пуха, тоже буду признателен.