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Вопрос к экспертам по недвижимости

03.06.2010 10:29 9 1 176 просмотров
Подскажите, пожалуйста, на каком этаже в Москве нужно жить, чтобы тополиный пух в окна не залетал? У меня третий и всё в пуху. У друга седьмой и там тоже не лучше. Всякие сетки на окна не вариант, потому что хочется же иногда распахнуть окно, балконную дверь. И еще хочется сидеть на балконе с хорошей книгой, но чтобы при этом в кофе не падал пух. За опыт неэкспертов с самых разных этажей, у которых нет пуха, тоже буду признателен.
smile:?:

Комментарии 9

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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Тут скорее не вопрос этажности, а самого района проживания. Например в Ясенево, где тополей по-минимуму, так остро проблема не стоит: и окна настеж, и кофе на балконе без пуха.
Татьяна  (VTA)
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16-ый этаж и никакого пуха.. но мне кажется, что дело не в этажности - просто вблизи моего Дома тополей нет... smile;) и вообще, зачем вам эксперты по недвижимости? это ж элементарная физика... осталось только наловить пушинок, взвесить и рассчитать.. ну и не забыть про силу и направление ветра, количество копоти в воздухе и др.сопутствующих факторов... smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Летом за городом надо жить.У нас правда там другая напасть - комары.Жуть.Лучше пух. smile:)
И еще ежедневный аттракцион с пляшущим мостом. smile:)
А так да...На третьем этаже и в Волгограде тоже пух. smile:(
CreditWay  (CreditWay)
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Ежедневно... туда - обратно. smile:)
Iriema  (Iriema)
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Работаю на Бауманской. Офис на 9 этаже. Пол в кабинете покрыт пухом. smile:( Конечно, по сравнению с тем, что творится на улице, у нас его еще не так много, но нам хватает)))))) Вид из окна замечательный: "снег клубится, летает, летает..." Пушинок столько в воздухе за окном, что похоже, будто на улице - метель. smile:)
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