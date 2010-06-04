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Результаты опроса

04.06.2010 11:25 8 1 057 просмотров
Благодарю всех за ответы на вопрос про пух. Оказалось, что самый оптимальный этаж для жизни в Москве - 13-й.
Во-первых, опрос показал, что начиная с 13-го этажа пуха уже точно нет. А во-вторых, лестница у пожарных машин дотягивается только до 13-ого этажа (как мне написали). О как! Выходит, 13-й этаж самый счастливый и оптимальный. Ожидаю рост цен на триннадцатые этажи уже с понедельника. smile:)

Комментарии 8

tx87  (tx87)
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smile:) весело...я что то незамечаю дома пуха..только комаров..они особо агрессивны что то в этом сезоне)
tx87  (tx87)
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этаж 5ый.но в нижегородской области)
Татьяна  (VTA)
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говорят, бывают пожарные машины с лестницами до 18-ого... но это редкость.. так что, покупаете себе личный "огнетушитель" и этажность увеличивается.. smile:) а вообще, наверное для каждого человека свой оптимальный этаж. Кому-то важно слышать пенье птиц, кто-то хочет открыть окно и любоваться капельками дождя на ветках дерева, а еще есть фанаты крыш - абсолютно фееричные люди (но это отдельная тема).. а кто-то оценивать лишь возможность быстро взобраться на свой этаж без лифта.. Да и возможности не у всех совпадают с желаниями.. smile;) Вы то что выбрали - 13 этаж или все же потерпите еще пару недель?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Я пока выбрал офис. Во-первых, он на 20-м. Во-вторых, окна там в принципе не открываются. smile:D
CreditWay  (CreditWay)
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Ох уж этот прогресс...

Пятилетний Коля целый день проходил голодный, потому что бабушка не знала как открыть стеклопакет, чтобы позвать внука покушать.
smile:)
Татьяна  (VTA)
#
уж не в Москва-Сити ли? c жуткими стеклянными стенами? брррр...хотя вид из окна, должно быть впечатляющий smile:)
Iriema  (Iriema)
#
А пожарники не против не открывающихся окон?
CreditWay  (CreditWay)
#
ЦМТ.
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