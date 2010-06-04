Результаты опроса

Благодарю всех за ответы на вопрос про пух. Оказалось, что самый оптимальный этаж для жизни в Москве - 13-й.Во-первых, опрос показал, что начиная с 13-го этажа пуха уже точно нет. А во-вторых, лестница у пожарных машин дотягивается только до 13-ого этажа (как мне написали). О как! Выходит, 13-й этаж самый счастливый и оптимальный. Ожидаю рост цен на триннадцатые этажи уже с понедельника.