Про сделки с недвижимостью
07.06.2010 09:42
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На нашем подъезде постоянно клеили объявления:"Куплю квартиру в вашем доме. Анна Викторовна". И телефон. Месяца три клеили или больше. Вряд ли это кого-нибудь удивит, таких объявлений по городу очень много. Но сегодня содержание изменилось, причем кардинально. Теперь Анна Викторовна ПРОДАЕТ квартиру в нашем доме. И кажется, я догадываюсь, какие объявления появятся после того, как она её продаст. ))
Комментарии 8
Анна Викторона"
Такое?
Вопрос к Вам, как к инвестору, вкладываете ли Вы деньги, совсем по Вашим меркам небольшие, в новые и интересные проекты?
Хотя на цену покупки/продажи тоже могут набросить свою копейку. Но их услуги всегда будут пользоваться спросом, так как у них хороший "пакет" собственной постоянной клиентуры.