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Про сделки с недвижимостью

07.06.2010 09:42 8 1 337 просмотров
На нашем подъезде постоянно клеили объявления:"Куплю квартиру в вашем доме. Анна Викторовна". И телефон. Месяца три клеили или больше. Вряд ли это кого-нибудь удивит, таких объявлений по городу очень много. Но сегодня содержание изменилось, причем кардинально. Теперь Анна Викторовна ПРОДАЕТ квартиру в нашем доме. И кажется, я догадываюсь, какие объявления появятся после того, как она её продаст. ))

Комментарии 8

@mike  (@mike)
#
"Евроремонт. Перепланировка. Услуги сантехника. Электрик 220В, сверлю бетон.

Анна Викторона"

Такое? smile:)
Кирилл  (Prevedmedved)
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Артур, добрый день.

Вопрос к Вам, как к инвестору, вкладываете ли Вы деньги, совсем по Вашим меркам небольшие, в новые и интересные проекты?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Вкладываю smile:idea: Пришлите краткое описание проекта по адресу perepelkinartur@just-it.ru
Кирилл  (Prevedmedved)
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А Вы мне так и не ответили smile:(
Наталья Романова  (NNatalia)
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Интересно, а кто вообще покупает/продает недвижимость с помощью "Анны Викторовны"?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Многие... Анна Викторовна, "судя по ушам и по яйцам", так называемый "чёрный риэлтор"... А они берут на 3-5% меньше, чем инкомы и миэли.
Хотя на цену покупки/продажи тоже могут набросить свою копейку. Но их услуги всегда будут пользоваться спросом, так как у них хороший "пакет" собственной постоянной клиентуры.
Боря  (BORIA)
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Вам кажется?Перекреститесь. smile:D
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