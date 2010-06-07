Про сделки с недвижимостью

На нашем подъезде постоянно клеили объявления:"Куплю квартиру в вашем доме. Анна Викторовна". И телефон. Месяца три клеили или больше. Вряд ли это кого-нибудь удивит, таких объявлений по городу очень много. Но сегодня содержание изменилось, причем кардинально. Теперь Анна Викторовна ПРОДАЕТ квартиру в нашем доме. И кажется, я догадываюсь, какие объявления появятся после того, как она её продаст. ))